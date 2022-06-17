Cómo descansar según la doctora Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained: Aprende a descansar con la doctora Dalton-Smith
Coaching
No hay una forma universal de recargar completamente la energía. Aprende a combatir el cansancio con los siete tipos de descanso de esta doctora.
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Casi todos solemos relacionar el cansancio con la falta de sueño, pero según Saundra Dalton-Smith, doctora en Medicina, esa es solo una mínima parte de lo que realmente significa descansar. Mediante su investigación, la doctora de medicina interna y fundadora de Restorasis identificó siete tipos de descanso que van más allá de las barreras socioeconómicas, culturales y raciales. En este episodio acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para explicarnos en detalle estos tipos de descanso y cómo podemos saber si los estamos cumpliendo. Tanto si eres una atleta agotada, como si eres un padre sin más energía o un trabajador exhausto, la doctora Dalton-Smith asegura que sus prácticas regenerativas no son elementos para añadir a nuestras cosas pendientes, sino que son hábitos diarios que pueden ayudarnos a ser nuestra mejor versión.
"El descanso es un momento para reponer fuerzas: implica la recuperación de las partes del cuerpo que se agotan, las partes de nosotros que se ven avasalladas por diferentes actividades que forman parte de nuestra vida".
Saundra Dalton-Smith
Médica, doctora en medicina interna y fundadora de Restorasis
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