Cómo descansar según la doctora Saundra Dalton-Smith

Casi todos solemos relacionar el cansancio con la falta de sueño, pero según Saundra Dalton-Smith, doctora en Medicina, esa es solo una mínima parte de lo que realmente significa descansar. Mediante su investigación, la doctora de medicina interna y fundadora de Restorasis identificó siete tipos de descanso que van más allá de las barreras socioeconómicas, culturales y raciales. En este episodio acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para explicarnos en detalle estos tipos de descanso y cómo podemos saber si los estamos cumpliendo. Tanto si eres una atleta agotada, como si eres un padre sin más energía o un trabajador exhausto, la doctora Dalton-Smith asegura que sus prácticas regenerativas no son elementos para añadir a nuestras cosas pendientes, sino que son hábitos diarios que pueden ayudarnos a ser nuestra mejor versión.