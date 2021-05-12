Nuevos iconos: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Pecho, dolores menstruales, menstruación. ¿Son temas tabú? No para Dina Asher-Smith. Descubre cómo está reescribiendo las reglas del juego para una nueva generación de jóvenes atletas.
Al principio de su carrera, la velocista Dina Asher-Smith aprendió a dejar de perseguir lo inalcanzable. Ahora, esta campeona del mundo está rompiendo más que récords: está desmontando las antiguas percepciones de lo que significa ser una mujer en el mundo del deporte hablando sobre temas que antes las mujeres escondían. Nos reunimos con Dina para charlar sobre su deseo de convertirse en un nuevo modelo a seguir, en una figura que ella desearía haber tenido de pequeña.
¿Cómo te inspiró el deporte a cambiar la manera en la que percibes tu cuerpo?
DINA ASHER-SMITH: El deporte siempre ha definido la forma en la que percibo mi cuerpo. Tanto si supero mis propias expectativas como si bato un récord, eso es lo que me hace sentirme orgullosa. Pero cuando salgo del mundo del deporte y hablo con chicas jóvenes, me doy cuenta de que ellas se sienten orgullosas por otras cosas. Comparan sus cuerpos y eso puede generarles ansiedad.
"El deporte siempre ha definido la forma en la que percibo mi cuerpo".
– Dina Asher-Smith
Existe la percepción de que para ser atleta tienes que ser perfecta. ¿Qué consejo puedes darles a las mujeres que creen eso?
DINA: Siempre aconsejo a la gente que deje de perseguir la perfección. Yo perseguiría la excelencia, intentaría ser brillante. No te sientas mal si no encajas en un modelo de perfección. Puedes ser genial sin llegar a ser perfecta.
"No te sientas mal si no encajas en un modelo de perfección. Puedes ser genial sin llegar a ser perfecta".
– Dina Asher-Smith
¿Por qué es importante para ti hablar de cosas como el pecho, los dolores menstruales y la regla, especialmente a chicas jóvenes?
DINA: Cuando llegué al deporte de élite, era uno de esos temas que se mantenían en secreto. Cuando hablo con chicas jóvenes sobre mis experiencias, algunas de las preguntas que más me suelen hacer son sobre los sujetadores deportivos, el paso por la pubertad y cómo hacer del deporte un estilo de vida. Es importante tratar estos temas de una forma abierta y honesta.
"La sinceridad es importante al tratar estos temas".
– Dina Asher-Smith
Si pudieras dar un par de consejos a las chicas jóvenes sobre lo que de verdad significa ser una atleta, ¿qué les dirías?
DINA: Les diría que es muy divertido. Me ha dado mucha seguridad en mí misma y he conseguido cosas que pensaba que eran imposibles. Puedes ser brillante en lo que te propongas, pero creo que el deporte es una manera fantástica de experimentarlo en una misma. Te da la capacidad de redefinirte día a día.
"Puedes ser brillante en lo que te propongas".
Dina Asher-Smith
Dirección: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotografía: Sophie Jones @sophographylondon