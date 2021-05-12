Nuevos iconos: Dina Asher-Smith

¿Por qué es importante para ti hablar de cosas como el pecho, los dolores menstruales y la regla, especialmente a chicas jóvenes?



DINA: Cuando llegué al deporte de élite, era uno de esos temas que se mantenían en secreto. Cuando hablo con chicas jóvenes sobre mis experiencias, algunas de las preguntas que más me suelen hacer son sobre los sujetadores deportivos, el paso por la pubertad y cómo hacer del deporte un estilo de vida. Es importante tratar estos temas de una forma abierta y honesta.