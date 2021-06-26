El autor Lewis Howes nos cuenta el secreto para superar nuestros mayores miedos

Todo el mundo desarrolla un amplio abanico de habilidades en el colegio, pero hay una cosa que suele faltar en todos los programas escolares: cómo gestionar las emociones. Por eso, cuando la vida nos lo pone difícil no sabemos cómo lidiar con las situaciones. Es el caso de Lewis Howes, quien ha tenido que hacer frente al abuso sexual, a las dificultades de tener un hermano en prisión y a tener que dejar su carrera futbolística a causa de una lesión. Tras afrontar la rabia en casa de su hermana, Howes decidió hacer frente a sus mayores miedos y adoptar una actitud más vulnerable. Ahora, este popular anfitrión de podcast, autor superventas, coach de negocios y jugador de la selección estadounidense de balonmano tiene la misión de ayudar a más personas a alcanzar la grandeza afrontando sus miedos. En este episodio, Howes se abre con el director de rendimiento senior de Nike Ryan Flaherty para hablar sobre cómo ha conseguido una buena salud física y mental a base de trabajar la vergüenza y las crisis de identidad. También nos habla sobre cómo el hecho de depositar confianza en sus mentores ha sido clave para él como atleta. Su primer consejo para crear una lista de miedos es deshacernos de todas las formas posibles en las que enmascaramos nuestra personalidad. En este caso tiene muy buenos consejos sobre ello para los hombres. Asimismo, pensar exponencialmente puede ayudarnos a crear nuestro propio rumbo de inteligencia emocional. Más vale tarde que nunca.