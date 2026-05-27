Cómo patear un balón de fútbol

La única manera de mejorar el toque de balón es practicar. Busbee explica que para eso sirven los ejercicios de entrenamiento. Coge dos conos y elige una pared contra la que puedas golpear el balón. También puedes buscar un compañero o compañera con quien hacer estos ejercicios de tiro.

El objetivo es practicarlos entre 10 y 20 minutos de tres a cinco días por semana.