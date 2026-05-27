Cómo patear un balón de fútbol

Los entrenadores nos enseñan tres movimientos básicos: una guía paso a paso para las técnicas de pase raso, vaselina y tiro a puerta
Actividad
Varios entrenadores de fútbol explican cómo golpear un balón de fútbol con la técnica adecuada y proponen ejercicios para practicar.
En un deporte como el fútbol, el éxito o el fracaso de un partido puede depender de tu juego de pies. Si estás empezando, lo primero es aprender cómo tocar y controlar el balón. Según el entrenador de fútbol certificado Ben Nabers, hay tres técnicas básicas con el balón que todo principiante debería aprender y practicar. Estas ayudan a pasar el balón a los compañeros, a lanzar el balón al aire para distancias más largas y a generar potencia para los disparos a puerta.
Conclusiones rápidas:
- Hay tres acciones básicas con el balón que todo principiante debería aprender: el pase raso, la vaselina y el tiro a puerta.
- El pase raso hace que el balón se deslice por el suelo y se utiliza para realizar pases de corta distancia a los compañeros de equipo.
- La vaselina lanza el balón al aire con un movimiento de recogida hacia arriba y es útil para realizar pases más largos por encima de los contrarios.
- El tiro a puerta utiliza el empeine para aportar potencia y es la técnica principal para marcar.
- Los entrenadores recomiendan practicar los ejercicios de tiro de tres a cinco días a la semana durante 10 a 20 minutos.
Cómo hacer un pase raso en el fútbol
Este es un pase básico que puedes usar para pasar el balón en distancias cortas. En este caso, el balón no se separa del suelo. Estos son los pasos que sugiere Brandon Busbee, entrenador de fútbol acreditado por la NSCAA, para pulir la técnica:
- Acércate al balón corriendo o caminando de forma que el interior del pie con el que vas a golpearlo se encuentre junto a este. Mantén la rodilla ligeramente flexionada.
- Inclínate hacia delante y activa el tobillo para golpear el balón moviendo el pie (no la pierna) y manteniendo el tobillo en su sitio.
- Intenta golpear el centro del balón con la parte interior del pie. Si estás tocando el balón por debajo, ajusta la posición del pie.
Cómo hacer un tiro vaselina con un balón de fútbol
Este tiro consiste en golpear el balón desde abajo para elevarlo en el aire. Utiliza esta técnica para pasar el balón a tus compañeros en distancias más largas o cuando hay contrincantes de por medio. Nabers recomienda estos pasos para aprender a hacer una vaselina correctamente:
- Acércate al balón corriendo o caminando de forma que el interior del pie con el que vas a golpearlo se encuentre junto a este. Mantén la rodilla ligeramente flexionada.
- Dirige los dedos del pie que vayas a usar hacia abajo y flexiona la pierna para que el pie golpee el balón justo por debajo.
- Cuando vayas a tirar, mete el pie debajo del balón para golpearlo con la parte interior e inclínate ligeramente hacia atrás para levantarlo al aire.
Cómo lanzar un balón de fútbol (tiro a portería)
Esta es una de las formas de marcar goles en los partidos. Se trata de un tiro potente que puede hacer que el balón entre en la portería. Busbee sugiere estos pasos para perfeccionar tu técnica de tiro a portería:
- Acércate al balón corriendo o caminando. Los dedos del pie con el que vayas a tirar deben apuntar hacia abajo.
- Flexiona la pierna del pie con el que vayas a tirar para que los cordones de la parte superior de las zapatillas golpeen el centro del balón. Inclina el torso hacia delante mientras golpeas el balón para que no llegue demasiado alto.
- Tienes que hacerlo con fuerza para que el balón se levante del suelo, pero sin pasarte, ya que eso hará que llegue demasiado alto y pase por encima de la portería. Practica para saber cuánta fuerzas debes usar.
Ejercicios de fútbol para mejorar la técnica
La única manera de mejorar el toque de balón es practicar. Busbee explica que para eso sirven los ejercicios de entrenamiento. Coge dos conos y elige una pared contra la que puedas golpear el balón. También puedes buscar un compañero o compañera con quien hacer estos ejercicios de tiro.
El objetivo es practicarlos entre 10 y 20 minutos de tres a cinco días por semana.
Ejercicio de pase raso contra la pared
- Coloca dos conos junto a la pared con una separación de entre 3 y 3 metros y medio. Puede que parezca demasiada distancia, pero Nabers asegura que es mejor empezar así en lugar de con un espacio más angosto para que no te desanimes.
- Colócate a una distancia de entre 4 y 7 metros de la pared.
- Golpea el balón usando la técnica del pase corto para que llegue a la pared pasando por los conos y después vuelva a ti. Si estás haciendo los ejercicios con alguien, solo tenéis que pasaros el balón entre vosotros.
- Practica los pases tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y tu control, ve reduciendo la distancia entre los dos conos hasta que solo haya entre 30 y 60 centímetros de separación entre ellos.
Ejercicio de precisión de tiro vaselina
- Coloca dos conos junto a la pared con una separación de entre 3 y 3 metros y medio.
- Colócate a una distancia de entre 13 y 18 metros de la pared. Si vas a pasar el balón a un compañero, tendréis que colocaros a una distancia de entre 18 y 27 metros.
- Golpea el balón usando la técnica de la vaselina para que llegue a la pared que haya entre los conos y después vuelva a ti. Si estás haciendo los ejercicios con alguien, solo tenéis que pasaros el balón entre vosotros.
- Practica los pases tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y tu control, ve reduciendo la distancia entre los dos conos hasta que solo haya entre 30 y 60 centímetros de separación entre ellos.
Ejercicio de tiro a puerta de córner
- Para este ejercicio necesitarás una portería.
- Coloca el balón a una distancia de entre 7 y 9 metros de la portería.
- Corre hacia el balón y golpéalo usando la técnica de tiro a portería para que entre en la portería por alguna de las cuatro esquinas.
- Practica los pases tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
- A medida que mejores tu precisión y tu potencia, ve colocando el balón más lejos de la portería.
Una vez que te habitúes a estos pases y tiros, aprende otros más avanzados o incorpora elementos nuevos, como regates u obstáculos.
¿Qué zapatillas necesitas para el fútbol?
Conocer la técnica correcta para cada uno de los tres disparos fundamentales es esencial, pero sin unas zapatillas que te proporcionen tracción y estabilidad, tu capacidad para progresar y mejorar tus disparos podría verse limitada. Nike ofrece distintas opciones de botas para adaptarse a tus necesidades y a tu estilo de juego.
- Las Nike Mercurial proporcionan velocidad y potencia, además de contar con una estructura ligera. Las Nike Mercurial Vapor 17 son las botas de fútbol más ligeras de Nike, con tecnología de placa FlyLite para reducir el peso, pero seguir ofreciendo un ajuste similar al de un calcetín, y tacos en forma de chevron en la suela para conseguir tracción en los cambios repentinos de dirección en espacios reducidos. Las Nike Mercurial Superfly 11 están diseñadas para los sprints a la máxima velocidad y cuentan con una cámara Air Zoom para un potente retorno de energía. La parte superior Flyweave Ultra sujeta el pie y los tacos chevron permiten una aceleración explosiva en espacios abiertos.
- Las Nike Tiempo se centran en el toque. Para los atletas que buscan una sensación de contacto cercano entre el pie y el balón, las Nike Tiempo Maestro, que cuentan con un suave TECHLEATHER, son una excelente opción. Los jugadores conocidos por sus regates creativos y su control del balón disfrutan de las ventajas de estas botas.
- Las Nike Phantom son para los jugadores que disfrutan del arte de la precisión. Las Nike Phantom 6, disponibles en las versiones de perfil alto y bajo, incluyen una adherencia especial en la parte superior, lo que ayuda a los jugadores a mantener el control al disparar, pasar y regatear. También incluyen una placa Cyclone 360 para realizar recortes rápidos.
Con la capacidad de pivotar rápidamente para hacer un pase corto, obtener tracción para los tiros con efecto y generar potencia para un tiro a puerta, puedes tener más confianza en cualquier disparo que elijas.
Preguntas frecuentes
¿Qué parte del pie se utiliza para golpear un balón de fútbol?
La mejor parte del pie para chutar un balón depende del objetivo de ese chute en particular. Para conseguir potencia y distancia, es mejor usar la parte superior del pie. Para pases cortos, se recomienda la parte interior del pie.
¿Cómo se golpea un balón de fútbol con más fuerza?
Bloquear el tobillo y apuntar los dedos de los pies hacia abajo puede ayudarte a maximizar la potencia de una patada. Además, cuando sea posible, realiza un movimiento hacia atrás de la pierna y sigue el movimiento hasta el final, sobre todo si quieres que el balón recorra una distancia mayor.
¿Cómo se golpea un balón de fútbol con el pie menos hábil?
Ser capaz de chutar con cualquiera de los dos pies te permitirá rendir mejor en el fútbol y tendrás más adaptabilidad, por lo que merece la pena dedicar tiempo a practicar con el pie no dominante. Esfuérzate por hacer más ejercicios con ese pie y bloquea el tobillo mientras golpeas el balón para generar más potencia.
¿Cómo puedo mejorar más rápidamente en los disparos de fútbol?
Practicar por tu cuenta o con otra persona es estupendo, pero tendrás que jugar partidos para poner en práctica lo que has aprendido y mejorar. Puedes buscar asociaciones de fútbol de tu zona, ya sea en centros comunitarios, clubes de fútbol o ligas al aire libre o de fútbol sala. Lo ideal es practicar con tu equipo un par de veces a la semana y jugar un partido cada fin de semana durante un período de entre 12 y 14 semanas.