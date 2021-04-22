Cómo pueden los atletas superar el dolor por perder a un ser querido

Pregunta a tu coach: "¿Cómo puedo jugar a pesar del dolor?"
Coaching
Adia Barnes, de la Universidad de Arizona, le cuenta a una tenista cómo puede usar la memoria de su madre para convertirse en mejor atleta.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, entrenadora:
Es un poco raro escribirle esto a una desconocida, pero mi madre murió hace más o menos un año. Ha sido duro, pero he tenido muchísimo apoyo por parte de mis amigos y mi familia, y un terapeuta genial. Te escribo porque, además de ser una madre increíble, también fue mi primera entrenadora de tenis y mi mejor animadora. Vino a todos mis partidos y a casi todos mis entrenamientos. Ahora que ya no está, me he dado cuenta de lo mucho que me motivaba. Hace un año, creía que el tenis seguiría siendo uno de los puntos principales de mi vida. Pero ahora no encuentro una razón para seguir jugando. Sigo entrenando casi todos los días, pero me tengo que obligar a hacerlo. He oído que los grandes jugadores sienten un fuego interno al jugar y me preocupa haberlo perdido. ¿Cómo lo enciendo de nuevo? ¿O debería centrarme en otra cosa?
Echa de menos a su genial entrenadora de tenis y fuente de motivación
Tenista de 17 años
R:
Siento muchísimo tu pérdida.
Eres la persona que eres gracias a tu madre. Y ser tenista es parte de ti.
Espero que sepas que está bien que llores su pérdida. Y también está bien que no quieras jugar al tenis ahora mismo porque las cosas han cambiado mucho. Los cambios suelen ser incómodos.
Yo misma experimenté una pérdida hace dos años, aunque fue distinta. Tuve un aborto y fue muy duro. Tenía muchas esperanzas puestas en ese embarazo. Sé que no es lo mismo, pero me imagino que, cuando eres joven y pierdes a uno de tus padres, es posible que también sientas que has perdido la esperanza. Teníais muchos planes juntas, pero ya no está contigo.
Pero, en realidad, no se ha ido del todo, ¿verdad? La sigues llevando en tu corazón y, de esa manera, todavía está contigo.
Yo también soy madre, tengo un niño de cinco años y una recién nacida, y sé que si algo me pasara, me gustaría que ellos siguieran con sus vidas. Cuando pienses en tu madre, piensa en lo que hubiera querido para ti. Intuyo que a ella le encantaba ser parte de tu afición por el tenis; le encantaba verte jugar. Si estoy en lo cierto, úsalo como motivación para continuar. Usa tu amor por ella para encender ese fuego. Puedes honrarla con cada victoria, ¿sabes? Creo que a ella le gustaría. De verdad que lo creo. Hazlo con el corazón.
Esto puede sonar extraño, pero a veces pienso en lo que mi madre querría que hiciera cuando ella ya no esté.
Sé que se enfadaría mucho si me viera sentada llorando por ella. ¡No estoy diciendo que no puedas llorar! Claro que tienes que llorar. Pero si lo único que hiciera fuera llorar, es muy probable que el fantasma de mi madre encendiera la alarma de incendios de mi casa y, entonces, me daría cuenta de que me está diciendo: "Adia, levántate y sigue con tu vida. ¡Vamos!".
Habla con gente que pueda entender lo que estás sintiendo.
Pero, ¿qué es lo que te puede ayudar a seguir con tu vida si la competición no te llama ahora mismo? Eres una persona que se ha beneficiado de verdad de los consejos de una mentora, por lo que podrías conseguir mucho siguiendo esa "cadena de favores". Podrías ayudar a guiar a un tenista más joven u organizar algún tipo de recaudación de fondos en honor a tu madre.
No me puedo imaginar no hacer este tipo de trabajo. Hace un tiempo, fundé una asociación sin ánimo de lucro. Recogí zapatillas y ropa deportiva de jugadores que solo se las habían puesto una vez y se las di a niños y niñas que no se podían permitir este tipo de cosas. Fue fácil de hacer y las caras de los niños fueron increíbles.
También puedes hablar con gente que puede entender lo que estás sintiendo. Para mí, hablar con otras mujeres que también habían sufrido un aborto fue muy poderoso y, para ellas, compartir sus historias conmigo también lo fue. Un año después de hablar sobre ello en un foro público, todavía venían mujeres al campus para decirme lo mucho que les había ayudado. Creo que compartir tu historia con un grupo de gente de tu edad que haya pasado por algo similar también puede ayudarte a ti.
Practicar un deporte te enseña muchas cosas. Los niños y niñas que practican algún deporte pueden superar las dificultades mejor que los que no lo hacen.
Si quieres explorar otras pasiones además del tenis, adelante. Sin embargo, yo no tomaría ninguna gran decisión de forma inmediata, como dejar de lado el tenis. Ahora mismo te puede resultar duro practicar ese deporte y es posible que tardes un poco en encender el fuego de nuevo, pero tienes que tratarte bien. Ten en cuenta que practicar un deporte te enseña muchas cosas. Los niños que practican algún deporte pueden superar las dificultades mejor que los que no lo hacen. Por ejemplo, mi hermana nunca ha practicado ningún deporte y no puede enfrentarse a la adversidad como yo lo hago. Ella me dice: "¿Cómo puedes seguir adelante después de algo que ha cambiado tanto tu vida?". Y yo le respondo: "¿Cómo podría no hacerlo?". El tenis podría ser lo que te ayude a superar este momento tan doloroso.
Parece que tu madre quería que tuvieras resiliencia y eso se consigue con tiempo, práctica y apoyándote en tu deporte cuando lo necesites. Créeme. Estoy segura de que tu amor por el tenis volverá, que encontrarás tu resiliencia, canalizarás la memoria de tu madre y serás mejor que nunca.
Coach Barnes
Adia Barnes es la entrenadora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Arizona. Fue finalista del premio Naismith Coach of the Year en 2011 y 2020. Anteriormente, trabajó en el sector de la comunicación y como segunda entrenadora en la Universidad de Washington. Jugó siete temporadas en la WNBA, donde ayudó a las Seattle Storm a llegar a los playoffs. También jugó fuera de Estados Unidos en equipos de cinco países. Como jugadora en Arizona, Barnes consiguió 22 récords individuales para las Wildcats, muchos de los cuales todavía no se han superado. Ha ganado muchos premios por su implicación con la comunidad.
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Ilustración: Harrison Freeman
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