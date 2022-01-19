Cómo lo hacemos: Tenis callejero en Barbados

Cómo lo hacemos: Tenis sobre asfalto
Comunidad
Esta divertida alternativa al tenis sobre hierba es una parte fundamental de la cultura urbana de Barbados.
"Cómo lo hacemos" es una serie que presenta a comunidades de todo el mundo que dan su toque personal al deporte.
Entre los edificios multicolores de Pine, uno de los barrios de la parroquia de Saint Michael (Barbados), pelotas de tenis prácticamente peladas vuelan con ferocidad o elegancia, según el momento, sobre pistas dibujadas con tiza. Los partidos se detienen en mitad de un set para dejar pasar a los coches. Los espectadores ayudan a llevar la cuenta mientras ejercen como comentaristas en directo de forma divertida (y muchas veces no apta para todos los públicos). Unos de los jugadores se estira demasiado para dar un derechazo y acaba cayendo de cabeza para terminar en el suelo. Todos se ríen.
"Dah fuh lick yuh!"
Un hombre de cierta edad que está jugando a las cartas se ríe de él con una expresión en bajan, el dialecto local, que significa "te está bien empleado".
Descubre el tenis sobre asfalto.
Descubre Barbados.
La pista
Lo ideal para este juego es que el asfalto sea liso y regular, sin baches ni coches aparcados. Según la tradición, los jugadores dibujan con tiza una pista de unos 3 x 6,5 m. La "red" es un listón de contrachapado de 20 cm de alto y unos 2,7 m de ancho aproximadamente. Cada vez es más habitual que las pistas se pinten de forma permanente en zonas concretas cercanas a campos de fútbol y canchas de baloncesto, normalmente en amarillo y azul, los colores de la bandera de Barbados.
El objetivo
- Conseguir 21 puntos (con una ventaja de al menos 2).
- Golpear la pelota de tenis para que bote dentro de los límites de la pista.
- No tocar la red.
- No terminar en el suelo.
Las reglas
- Cada set tiene 3 juegos, cada uno de los cuales se juega a 21 puntos.
- El mejor de tres juegos gana el partido.
- El sistema de saque y puntuación es el mismo que el del tenis de mesa.
- La pelota tiene que botar antes de golpearla.
- Ganas un punto si tu oponente golpea la pelota y esta toca la red, si envía la pelota tan fuerte que bota fuera de los límites o si deja que la pelota bote más de una vez en su campo.
El famoso aficionado local
Terry Arthur, alias "Mexicano", (52 años)
El Mexicano es un rostro conocido entre el público de los torneos de tenis sobre asfalto de la isla. Este conocido músico de soca lleva fabricando desde niño las raquetas de madera maciza con las que él y sus amigos jugaban.
"Así se lijan los bordes", explica el Mexicano mientras toca con el pulgar las raquetas que ha tallado. Una de las razones por las que el tenis callejero goza de tanta popularidad en la isla es la accesibilidad, puesto que no se necesita equipamiento elaborado. Las raquetas siguen manteniendo este estilo básico. Y sobre las pelotas de tenis: "para pelarlas, hay que despegar el fieltro que las envuelve", afirma. Los incondicionales del tenis sobre asfalto están seguros de que así se mueven más rápido.
Un crecimiento a toda velocidad
El tenis sobre asfalto nació en los años 30 debido a las dificultades socioeconómicas que impedían a muchos ciudadanos jugar al tenis sobre hierba. Tras 1966, cuando la isla se independizó del Reino Unido, muchas tradiciones inglesas siguieron vigentes en la sociedad, como el tenis sobre hierba y el críquet.
La sociedad poscolonial estaba dividida por razas y clases sociales. Emergió una élite de personas negras a la que no le interesaba en absoluto el tenis sobre asfalto. "Se consideraba un deporte para pobres", afirma Dale Clarke, director de la Professional Road Tennis Association. "Sin embargo, es un juego originario de Barbados, por lo que debe estar en el ADN de todos nosotros".
Durante años, se jugó al tenis sobre asfalto principalmente en los barrios más desfavorecidos, pero ahora es popular en toda la isla. "Me gusta que en prácticamente todas las comunidades puedes ver a alguien jugando al tenis sobre asfalto", afirma Dale. "Este deporte se ha popularizado de una forma increíble. La gente ha pintado pistas. Es genial que lo practique tanta gente para hacer ejercicio".
El líder
Dale Clarke (44 años)
Título: Fundador y director ejecutivo de la Professional Road Tennis Association
Dale lidera el desarrollo de este deporte: por un lado, quiere que llegue a los colegios y a los centros de entrenamiento para niños y niñas de las comunidades, y por otro, pretende conseguir que se convierta en un deporte profesional dentro y fuera de Barbados.
Busca patrocinios para financiar sus torneos y que se jueguen en canchas profesionales y con muchos espectadores. Actualmente, hay un incipiente circuito profesional en la isla y Clarke ha llevado a algunos de los jugadores y jugadoras a representar a Barbados en torneos de exhibición internacionales en Estados Unidos y Filipinas.
Los profesionales
Los jugadores y jugadoras de élite de Barbados están haciendo historia: están sentando las bases de la nueva generación de este deporte y haciéndolo crecer en su país y en el resto del mundo. Aunque puede que aún no tengan el mismo reconocimiento que los profesionales de otros deportes más conocidos, no hay duda de que la determinación, las habilidades y el deseo de cambiar la percepción sobre el país isleño de estos atletas están dando sus frutos.
Mark Griffith (36 años)
Apodo: "Venom" (Veneno)
Profesión: Jugador profesional de tenis sobre asfalto a tiempo completo
Posición en la clasificación masculina: 1º
No es casualidad que lo llamen "Venom" (Veneno). Mark, el mejor jugador de tenis sobre asfalto de la isla, tiene una casa a orillas del mar en Brandon's Beach (parroquia de Saint Michael, Barbados) decorada con sus trofeos. Aquí es una celebridad y, en estos momentos, el único jugador profesional a tiempo completo de este deporte que tiene patrocinadores. Pero mantenerse en la cima requiere mucho esfuerzo cuando hay jóvenes promesas que ambicionan tu corona. ¿Cómo lo consigue? Mark vence a sus rivales mientras duermen: se levanta todos los días a las 4 de la mañana para seguir una estricta rutina de entrenamiento.
Dario Hinds (25 años)
Apodo: CR7
Profesión: Representante comercial a tiempo completo y jugador profesional de tenis sobre asfalto a tiempo parcial
Posición en la clasificación masculina: 4º
Cuando tenía 14 años, Dario pasaba las tardes en las pistas rápidas cercanas a su casa viendo los partidos de tenis sobre asfalto. Un día, un amigo le preguntó si quería jugar y el resto es historia. Actualmente es el 4º en la clasificación masculina de la isla. "En esta isla no hay muchos jugadores que me hayan ganado. Puedo contarlos con los dedos de una mano", afirma.
Sheldene Walrond (44 años)
Apodo: "Smiling Assassin" (Sonrisa asesina)
Profesión: Oficial superior de la Guardia Costera de Barbados
Posición en la clasificación femenina: 1ª
Sheldene entrena mucho con los mejores jugadores masculinos. "La élite deportiva suele mantenerse unida", dice riéndose. Ella es la fuerza dominante en el panorama femenino y una auténtica animadora: "Hay ciertos golpes que a los espectadores les encantan".
Sheldene quiere servir de ejemplo para que más niñas practiquen este deporte. "Actualmente hay unas 20 mujeres en la clase A (la de los mejores jugadores y jugadoras de la isla), mientras que en esa misma clase puede haber hasta 80 jugadores masculinos en algún momento determinado", afirma.
The Sauna, instalación de entrenamiento y centro comunitario
El entorno de las pistas cubiertas en las que se enfrentan los mejores atletas no es el que la mayoría consideraría idóneo para entrenar: hay gente jugando a las cartas y a Shakeen Nurse, una de las mejores promesas de este deporte, le están cortando el pelo. Pero los partidos de tenis sobre asfalto, que tienen lugar mientras la gente se dedica a sus quehaceres diarios alrededor representan lo que encontrarías en las mezclas de partidos urbanos y reuniones sociales de la isla.
"Es una mezcla entre el tenis sobre hierba y el tenis de mesa: los colores son más intensos, los sonidos son más potentes y la energía está descontrolada".
Dario Hinds
En la calle.
Mientras el circuito profesional crece, la versión que realmente define el deporte sigue en las calles, donde los baches y los transeúntes importan tanto como las reglas del juego. Desde hace años, las pistas son puntos centrales de la vida de esta comunidad.
De vuelta a Pine, el habitual olor del pudin y la "souse" (un plato típico de cerdo en escabeche) impregna el aire. La gente viene y va, y hace pausas para ver unas cuantas jugadas y hacer comentarios entre recados y visitas a los amigos. El partido transcurre en mitad de todo este panorama.
Descubre el tenis sobre asfalto.
Descubre Barbados.
Descubre el tenis sobre asfalto.
Descubre Barbados.
Texto: Daphne Ewing-Chow
Fotografía: Aniya Legnaro
Ilustración: David Linchen
Publicado: septiembre de 2020