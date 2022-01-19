Cómo lo hacemos: Tenis callejero en Barbados

El tenis sobre asfalto nació en los años 30 debido a las dificultades socioeconómicas que impedían a muchos ciudadanos jugar al tenis sobre hierba. Tras 1966, cuando la isla se independizó del Reino Unido, muchas tradiciones inglesas siguieron vigentes en la sociedad, como el tenis sobre hierba y el críquet.



La sociedad poscolonial estaba dividida por razas y clases sociales. Emergió una élite de personas negras a la que no le interesaba en absoluto el tenis sobre asfalto. "Se consideraba un deporte para pobres", afirma Dale Clarke, director de la Professional Road Tennis Association. "Sin embargo, es un juego originario de Barbados, por lo que debe estar en el ADN de todos nosotros".



Durante años, se jugó al tenis sobre asfalto principalmente en los barrios más desfavorecidos, pero ahora es popular en toda la isla. "Me gusta que en prácticamente todas las comunidades puedes ver a alguien jugando al tenis sobre asfalto", afirma Dale. "Este deporte se ha popularizado de una forma increíble. La gente ha pintado pistas. Es genial que lo practique tanta gente para hacer ejercicio".