Cómo evitar que se transparenten los pezones en el sujetador deportivo

Respuestas a lo que no preguntas
Pezones, curvas y ropa interior
Te damos la bienvenida a nuestra sección, donde tenemos la respuesta a lo que nunca te has atrevido a preguntar sobre el pecho, los sujetadores deportivos y el ejercicio.
Hay veces en las que no te planteas algunos temas y te das cuenta de que no solo te pasa a ti cuando alguien pregunta sobre ellos. Trataremos estas cuestiones en el día de hoy:
- ¿A alguien más le preocupa que se noten los pezones a través del sujetador deportivo?
- ¿Cómo puedo entrenar a gusto con mis curvas?
¿Debería usar ropa interior para entrenar?
1. ¿A alguien más le preocupa que se noten los pezones a través del sujetador deportivo?
En realidad, no hay por qué preocuparse por algo así, pero no pasa nada si te incomoda. A nadie le gusta distraerse por culpa de la ropa en medio de un entrenamiento. La mejor opción en estos casos es llevar un sujetador deportivo con almohadillas o uno que esté hecho con un tejido un poquito más grueso.
Si buscas una sujeción alta, el modelo Nike Alpha es una opción fantástica, ya que el patrón de malla que lleva en las copas evita que se noten los pezones. Además, el refuerzo del pecho minimiza el rebote sin que sobresalga y añade una capa de sujeción extra para que sientas una seguridad total mientras te mueves. El sujetador deportivo Rival también es buena opción porque tiene unas copas moldeadas ideales para evitar este efecto, sin renunciar a un estilo superfavorecedor.
El sujetador deportivo con almohadilla de una sola pieza es ideal si quieres protección pero con menos detallitos. Este sujetador deportivo de sujeción media se ha diseñado con una almohadilla ancha que se pone y se quita muy fácilmente.
Los sujetadores deportivos de sujeción baja suelen confeccionarse con un tejido más fino y, aunque te ofrecen un look increíble, no dan demasiada protección. Sin embargo, el Nike Indy UltraBreathe es algo diferente, no solo por su bonito diseño, sino también por sus almohadillas ligeras y su revestimiento de malla ultraligero. Se trata de un modelo diseñado para mantener la frescura, que además tiene todas las ventajas que buscas para que la ropa deje de distraerte mientras haces deporte.
Si ya has encontrado tu sujetador ideal pero con él se te notan los pezones, siempre puedes comprarte unas pezoneras para añadirle un extra de protección. Igual no te parece lo más cómodo del mundo, pero podrás seguir utilizando tu diseño favorito sin distracciones.
2. ¿Cómo puedo entrenar a gusto con mis curvas?
Nos llegan muchas preguntas sobre entrenar cuando tienes mucho pecho o un cuerpo más grande. A continuación, hablamos sobre las curvas.
Cuando destacas por tener mucho pecho, glúteos o lo que sea, tienes que prestar todavía más atención a las prendas que eliges para moverte. Vamos a ayudarte a dominar tus curvas con sujetadores deportivos que te dan confianza, comodidad y, por supuesto, sujeción sin importar el movimiento o la forma de tu cuerpo.
El rebote es una realidad
Cuanto más grande es el pecho, más rebota y, por tanto, mayor debe ser la sujeción. Seguro que lo sabes desde las clases de Educación Física: si el pecho rebota, puede doler. Los sujetadores de sujeción media o alta son los mejores para cuidar la zona pectoral. En cambio, los sujetadores de sujeción ligera son bonitos, pero no son la opción más recomendable si tienes una copa D o superior. Los sujetadores deportivos Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha y Nike FE/NOM Flyknit ofrecen una buena sujeción.
El sujetador deportivo Nike Dri-FIT Rival tiene tirantes regulables y copas individuales para que sientas una sujeción específica para cada pecho. El Nike Alpha es una opción excelente porque integra mucha protección para evitar que el pecho se salga. Por último, el Nike FE/NOM Flyknit es uno de nuestros modelos más vendidos por su tejido transpirable y su espalda cruzada, que favorece el movimiento sin restricciones.
3. ¿Debería usar ropa interior para entrenar?
Llevar o no ropa interior bajo la ropa de entrenamiento es una preferencia personal. Siempre que no hablemos de sujetadores deportivos, claro. Pero para tu tranquilidad, te diremos que nunca vas a necesitar llevar dos. Si te haces con el adecuado, tendrás todo lo que necesitas para contar con la sujeción perfecta.
En lo que respecta al resto de ropa interior, hay más opciones. Si no te gusta que se noten los bordes de las bragas, puedes elegir no ponértelas si llevas los leggings apropiados. Y con eso nos referimos a unos leggings hechos con un tejido cómodo y suave que capilarice la humedad, como los de la gama Nike Dri-FIT y, por supuesto, que no se transparenten.
Siempre debes tener en cuenta la higiene. Y para eso es clave contar con ropa interior transpirable. Elige prendas de algodón suaves para disfrutar de la máxima comodidad y transpirabilidad. Si decides no ponerte ropa interior, no olvides lavar siempre los leggings después de cada entrenamiento. Recuerda que las infecciones por hongos suelen aparecer en condiciones de calor y humedad, así que no te quedes mucho rato con la ropa puesta después de entrenar.
No hay una respuesta buena o mala, pero los tangas pueden causar fricción durante los entrenamientos intensos, lo que puede dañar la piel y causar infecciones. Por supuesto, al final, depende de los gustos personales.
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