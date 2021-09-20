Cómo evitar que se transparenten los pezones en el sujetador deportivo

En realidad, no hay por qué preocuparse por algo así, pero no pasa nada si te incomoda. A nadie le gusta distraerse por culpa de la ropa en medio de un entrenamiento. La mejor opción en estos casos es llevar un sujetador deportivo con almohadillas o uno que esté hecho con un tejido un poquito más grueso.

Si buscas una sujeción alta, el modelo Nike Alpha es una opción fantástica, ya que el patrón de malla que lleva en las copas evita que se noten los pezones. Además, el refuerzo del pecho minimiza el rebote sin que sobresalga y añade una capa de sujeción extra para que sientas una seguridad total mientras te mueves. El sujetador deportivo Rival también es buena opción porque tiene unas copas moldeadas ideales para evitar este efecto, sin renunciar a un estilo superfavorecedor.

El sujetador deportivo con almohadilla de una sola pieza es ideal si quieres protección pero con menos detallitos. Este sujetador deportivo de sujeción media se ha diseñado con una almohadilla ancha que se pone y se quita muy fácilmente.

Los sujetadores deportivos de sujeción baja suelen confeccionarse con un tejido más fino y, aunque te ofrecen un look increíble, no dan demasiada protección. Sin embargo, el Nike Indy UltraBreathe es algo diferente, no solo por su bonito diseño, sino también por sus almohadillas ligeras y su revestimiento de malla ultraligero. Se trata de un modelo diseñado para mantener la frescura, que además tiene todas las ventajas que buscas para que la ropa deje de distraerte mientras haces deporte.

Si ya has encontrado tu sujetador ideal pero con él se te notan los pezones, siempre puedes comprarte unas pezoneras para añadirle un extra de protección. Igual no te parece lo más cómodo del mundo, pero podrás seguir utilizando tu diseño favorito sin distracciones.