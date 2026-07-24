Cómo elegir el producto de tejido Fleece adecuado: tu guía de Studio Fleece

Nike Studio Fleece es una colección de partes de arriba y de abajo de tejido Fleece para mujer diseñadas para ofrecer comodidad y versatilidad en el día a día. La línea incluye tres densidades de tejido (baja, media y alta) para que puedas crear un sistema de capas que se adapte a tu nivel de actividad y al clima. Las tres densidades comparten el mismo ajuste uniforme en toda la colección.

"Para nosotros era fundamental centrarnos tanto en la sensación que transmiten como en su rendimiento", afirma Jill González, directora sénior de gestión de productos de Nike. "Nuestro objetivo final era diseñar el tejido y los acabados para ofrecer la experiencia sensorial y la suavidad que buscan las mujeres".

Studio Sport (Dri-FIT y Therma-FIT Fleece) completa la línea para atletas que buscan tejidos técnicos con la misma comodidad.