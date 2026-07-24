Cómo elegir el producto de tejido Fleece adecuado: tu guía de Studio Fleece
Guía de compra
Studio Fleece está disponible en tres densidades: baja, media y alta. Te contamos cómo elegir la adecuada para cada faceta de tu día a día.
Conclusiones rápidas
- Nike Studio Fleece para mujer está disponible en tres densidades, baja, media y alta, cada una diseñada para un nivel diferente de calidez y actividad.
- Las tres están disponibles en ajustes estándar y oversize.
- Los conjuntos Studio Fleece están disponibles en las tres densidades para ofrecer un look a juego de pies a cabeza.
- Para vestirte a capas en el día a día, empieza con la densidad baja o media. Para protegerte del frío, opta por la alta.
- Lavar a máquina en agua fría y secar en secadora a baja temperatura para cuidar el tejido Fleece y mantenerlo suave.
¿Qué es Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece es una colección de partes de arriba y de abajo de tejido Fleece para mujer diseñadas para ofrecer comodidad y versatilidad en el día a día. La línea incluye tres densidades de tejido (baja, media y alta) para que puedas crear un sistema de capas que se adapte a tu nivel de actividad y al clima. Las tres densidades comparten el mismo ajuste uniforme en toda la colección.
"Para nosotros era fundamental centrarnos tanto en la sensación que transmiten como en su rendimiento", afirma Jill González, directora sénior de gestión de productos de Nike. "Nuestro objetivo final era diseñar el tejido y los acabados para ofrecer la experiencia sensorial y la suavidad que buscan las mujeres".
Studio Sport (Dri-FIT y Therma-FIT Fleece) completa la línea para atletas que buscan tejidos técnicos con la misma comodidad.
Las tres densidades de Nike Studio Fleece
Cada densidad tiene su función. Te contamos cómo elegir la más adecuada.
Alta densidad: máxima calidez y estructura
Cuando bajan las temperaturas, la sudadera Studio Fleece de alta densidad es tu opción ideal. Es lo suficientemente gruesa como para llevarla sola o debajo de una gabardina para darle un toque especial. Combínala con unos leggings y tus zapatillas Nike favoritas para crear un look de sudadera con capucha oversize, o apuesta por el conjunto para conseguir un look sencillo a juego.
Densidad media: el equilibrio entre comodidad y flexibilidad
La densidad media es la opción más versátil. Tiene la estructura suficiente para combinarla con otras prendas, pero es lo suficientemente suave como para llevarla sola. Una sudadera de tejido Fleece con cremallera con un jogger y zapatillas es perfecta para hacer recados, salir a tomar un café o disfrutar de un entrenamiento relajado.
Densidad baja: transpirable y fácil de combinar con otras prendas
El tejido Fleece de densidad baja está diseñado para el movimiento. Imagina una sudadera corta de tejido Fleece sobre unas mallas cortas o unos pantalones de yoga, perfecta para calentar, para estirar o para cuando quieras ponerte algo entre una serie y otra. También es tu mejor opción para llevarla debajo de una chaqueta más gruesa sin añadir volumen.
Ir completamente a juego es muy sencillo con los conjuntos Nike Studio Fleece, que combinan una sudadera holgada con o sin capucha con un jogger, disponible en las tres densidades.
¿Qué ajuste deberían ofrecer los productos Nike Studio Fleece?
El ajuste de los productos Nike Studio Fleece coincide con la talla indicada. Para un ajuste estándar, elige tu talla habitual. Si prefieres un look oversize o a capas, habitual en los modelos de alta densidad, te recomendamos que pidas una talla más. Si llevas la prenda de tejido Fleece como capa intermedia debajo de una chaqueta, opta por tu talla habitual para evitar un exceso de volumen. Las tallas son las mismas en las tres densidades, por lo que si una talla mediana te queda bien en la densidad baja, también te quedará bien en la alta.
"Nos planteamos la colección Studio Fleece como un equilibrio entre la comodidad y la intención: perfeccionamos el ajuste para que resultara natural, mientras que cada detalle, desde las proporciones hasta los acabados más pequeños, se estudió con minuciosidad", afirma Claire Durfee, diseñadora principal de ropa de Nike.
Cómo llevar los productos Nike Studio Fleece
Studio Fleece es ideal para cualquier momento del día. Los productos de la colección son perfectos para ir al gimnasio, combinarlos con otras prendas para hacer recados o como tu prenda imprescindible para el día a día. Aquí tienes algunas ideas para combinar los productos en función de su densidad.
Denso
- Sudadera con capucha oversize con leggings y botas
- Debajo de una gabardina para darle un toque urbano
- Conjunto completo de tejido Fleece para crear un look sencillo de la cabeza a los pies
Densidad media
- Sudadera de tejido Fleece con cremallera con jogger y zapatillas
- Looks de entretiempo para el cambio de estaciones
- Conjunto Studio Fleece para un look sencillo a juego
Son ligeras
- Sudadera corta de tejido Fleece con mallas cortas o pantalones de yoga
- Prenda para calentar o estirar en el gimnasio
- Capa base debajo de una prenda resistente al agua en los días fríos
Cómo lavar los productos Nike Studio Fleece
Para mantener los productos Nike Studio Fleece suaves lavado tras lavado: lava la prenda a máquina en agua fría en un ciclo delicado, ponla del revés para proteger la superficie del tejido, evita el suavizante (puede recubrir las fibras y reducir la transpirabilidad) y sécala en secadora a baja temperatura o al aire. No planches directamente el exterior del tejido Fleece.
Elegir un producto Nike Studio Fleece: preguntas frecuentes
¿Qué es Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece es la colección de ropa deportiva para el día a día de Nike, que incluye una gama de partes de arriba, de abajo y conjuntos disponibles en tres densidades de tejido (baja, media y alta) diseñados para entrenar, hacer recados y descansar. Las tres están disponibles en ajustes estándar y oversize.
¿Cuáles son las tres densidades de Nike Studio Fleece?
Los productos Nike Studio Fleece están disponibles en baja densidad (transpirable, ideal para combinar con otras prendas y para calentar), media densidad (un equilibrio entre comodidad y estructura para todo el día) y alta densidad (máxima calidez y cobertura para las condiciones más frías).
¿Qué ajuste deberían ofrecer los productos Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ofrece ajustes estándar y oversize en las tres densidades. Si llevas la prenda de tejido Fleece debajo de una chaqueta, opta por tu talla habitual para evitar un exceso de volumen.
¿Hace Nike conjuntos de la colección Studio Fleece?
Puedes crear conjuntos Nike Studio Fleece en las tres densidades combinando sudaderas con o sin capucha con un jogger para conseguir un look sencillo a juego.
¿Qué combinaciones de colores de Studio Fleece hay disponibles?
La colección cuenta con múltiples combinaciones de colores, con total black y birch heather como protagonistas. Los modelos Studio Fleece en total black están confeccionados con una fórmula de tinte renovada que ayuda a reducir la decoloración, manteniendo cada prenda fiel a su color original.
¿Qué puedo ponerme con una sudadera con capucha Nike Studio Fleece?
Las sudaderas con capucha Nike Studio Fleece combinan a la perfección con joggers, leggings, mallas cortas y zapatillas deportivas. Las sudaderas con capucha de alta densidad se pueden llevar cómodamente debajo de una gabardina o sobre una capa base. Las sudaderas con capucha de densidad baja se pueden llevar encima de ropa deportiva o como capa base debajo de una chaqueta.
¿Hay productos de la colección Nike Fleece para hombre?
Sí. La línea Nike Solo Fleece para hombre, que incluye tanto partes de arriba como de abajo, ofrece un ajuste holgado e innovador para disfrutar de la máxima comodidad.
¿Cómo lavo una prenda Nike Studio Fleece?
Debes lavarlas a máquina en agua fría, en un ciclo delicado y del revés, sin suavizante. Se deben secar en secadora a baja temperatura o al aire. Por último, no planches directamente la superficie del tejido Fleece.
¿Los productos Nike Studio Fleece son lo suficientemente cálidos para el invierno?
La sudadera Studio Fleece de alta densidad puede soportar condiciones de frías a muy frías. Para los días de invierno muy fríos o húmedos, conviene llevarla debajo de una prenda resistente al agua, en lugar de recurrir únicamente al tejido Fleece.
¿El ajuste de los productos Nike Studio Fleece coincide con la talla indicada?
Sí. Sí, en las tres densidades. Las tallas son las mismas en toda la colección, por lo que puedes combinar distintas densidades en la misma talla.
¿Qué diferencia hay entre Nike Dri-FIT Fleece y Studio Fleece?
La sudadera Nike Dri-FIT (que forma parte de la línea Studio Sport) está diseñada con tecnología de capilarización del sudor, por lo que es la mejor opción para entrenamientos activos y actividades de alto rendimiento. Por otro lado, Studio Fleece se ha diseñado para ofrecer comodidad en el día a día. Por tanto, debes elegir los productos Dri-FIT si vas a sudar y Studio Fleece para cualquier otra situación.
¿Qué diferencia hay entre Nike Tech Fleece y Studio Fleece?
Tech Fleece y Studio Fleece se han diseñado para cosas diferentes.
Nike Tech Fleece utiliza un tejido separador de doble cara, suave por fuera y esponjoso por dentro, para retener el calor corporal sin añadir peso. Tiene una forma atlética y entallada con detalles exclusivos como cintas termoselladas y cremalleras técnicas. Está pensada para desplazamientos, viajes y un estilo urbano activo con la idea de ofrecerte calidez vayas donde vayas.
Nike Studio Fleece es un tejido Fleece de mezcla de algodón de densidad media con la parte interior cepillada, diseñado para ofrecer comodidad ante todo. Está pensado para actividades de baja intensidad, para estar por casa y para el día a día.
En resumen: elige Tech Fleece cuando quieras calidez, ligereza y un diseño elegante mientras vas de un lado a otro, y opta por Studio Fleece cuando quieras disfrutar de la máxima comodidad.