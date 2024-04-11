5 looks ideales con gorros Nike
Consejos de estilo
¿No sabes cómo combinar un gorro con un look para el frío? Aquí tienes lo que buscas.
Con el cambio de temperaturas, necesitarás sacar los básicos de otoño e invierno del fondo del armario. ¿No sabes qué ponerte para el frío y buscas el toque final para un look de chaqueta y jogger? Los accesorios cómodos, como bufandas, guantes y gorros, son la solución. Tanto si se te enfrían las orejas o la cabeza como si prefieres un look de un punto calentito, un gorro te ofrece estilo y funcionalidad a la vez.
Para crear looks elegantes pero informales con gorros, lo primero es determinar el estilo que buscas. Por ejemplo, ¿el gorro tiene que elevar el conjunto o quieres que destaque (con estampados y un pompón arriba)?
A continuación, presentamos 5 conjuntos con gorros Nike. Hay desde modelos informales para el trabajo hasta productos para hacer senderismo.
5 looks con gorros Nike
1. Informal pero elegante para no fallar
Los gorros no son solo para looks urbanos. Un gorro con doblez puede ser un complemento elegante para cualquier conjunto informal, sobre todo en un día más fresco. Puedes combinarlo con un vestido ceñido, una chaqueta de cremallera completa abierta y unas zapatillas de perfil alto. Con la chaqueta, el gorro y las cómodas zapatillas no pasarás frío, mientras que el vestido midi de debajo, que incluye una abertura en la pierna, le dará un toque llamativo al look. Añade unos pendientes de aro de oro o ponte un colgante fino para llevar el look al siguiente nivel.
2. Prepárate para el partido
Cuando vayas a un partido o una competición, tienes que estar a la altura, y la clave está en crear un conjunto que priorice la comodidad. Un gorro de punto suave junto con un jogger sencillo, por ejemplo, puede mantener la calidez en las piernas aunque te sientes en unas gradas frías. Para la parte de arriba puedes ponerte una camiseta de tirantes ajustada o una camiseta de manga larga con una camisa abotonada. Como accesorios para este look, añade collares de plata y anillos grandes.
3. Sencillo y con estilo tie-dye
A veces, menos es más. Existen muchas formas de hacer que un conjunto básico destaque, tanto si planeas quedarte todo el día en casa como si vas a quedar para tomar un café con un amigo o amiga. Diversifica tu conjunto de pantalón y camiseta gris favorito con un gorro divertido que combine todos los colores. Confeccionado con un 50 % de fibras de poliéster reciclado, este gorro es el accesorio clave de este look para el día a día. Remata el conjunto con un par de botas resistentes de piel con cordones para darle un toque atrevido y práctico.
4. Comodidad natural
El invierno es la época de los jerséis, aunque también hay otra prenda esencial para el frío que ocupa un lugar importante. Elige un gorro con pompón extraíble para personalizar el look según el conjunto que lleves. Combínalo con un jersey de cuello redondo oversize sobre un sujetador deportivo de diseño largo y un jogger holgado para disfrutar de comodidad vayas donde vayas. Ponte también unas botas elegantes diseñadas para caminar por la ciudad o por la naturaleza. Para potenciar el estilo invernal, también puedes añadir tus manoplas o guantes acolchados favoritos.
5. Look de senderismo para el frío
Si no sabes qué ponerte para una caminata suave, combina un gorro tie-dye con un pantalón cargo de estilo funcional diseñados para el senderismo. Después, elige una camiseta de manga corta confeccionada con un tejido de alta densidad premium, que mantiene la humedad a raya kilómetro tras kilómetro. Añade un gorro con doblez de colores claros para darle un toque diferente al conjunto para el aire libre. Completa el look con una bolsa tipo bandolera llamativa o una riñonera para disponer de espacio adicional para tus aperitivos, equipación ligera y el móvil.
Texto: Gabrielle Kassel