5 looks ideales con gorros Nike

Con el cambio de temperaturas, necesitarás sacar los básicos de otoño e invierno del fondo del armario. ¿No sabes qué ponerte para el frío y buscas el toque final para un look de chaqueta y jogger? Los accesorios cómodos, como bufandas, guantes y gorros, son la solución. Tanto si se te enfrían las orejas o la cabeza como si prefieres un look de un punto calentito, un gorro te ofrece estilo y funcionalidad a la vez.

Para crear looks elegantes pero informales con gorros, lo primero es determinar el estilo que buscas. Por ejemplo, ¿el gorro tiene que elevar el conjunto o quieres que destaque (con estampados y un pompón arriba)?

A continuación, presentamos 5 conjuntos con gorros Nike. Hay desde modelos informales para el trabajo hasta productos para hacer senderismo.