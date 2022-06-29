Cómo afecta el cambio climático al deporte según una atleta y un experto

¿Qué tienen en común un importante biólogo conservacionista y una estrella del running de maratón? Su pasión por el medioambiente. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer combina dos perspectivas únicas para contarnos la historia de un objetivo en común: preservar el planeta para que todo el mundo pueda progresar. En primer lugar, el científico M. Sanjayan, director ejecutivo de Conservation International, habla sobre el estado actual de nuestro clima. El experto cuenta por qué a todos los atletas les afecta el cambio climático (independientemente de qué deporte practiquen o donde entrenen), explica el impacto de nuestras elecciones alimentarias y da consejos sencillos para crear un futuro mejor. A continuación, la mítica atleta de Nike Joan Benoit Samuelson habla en profundidad sobre cómo durante décadas de su trayectoria como runner ha tenido que adaptarse a la mala calidad del aire y a la inestabilidad en los patrones del tiempo, lo que ha acabado inspirándola a unirse a iniciativas locales climáticas. Ambos profesionales comparten una visión esperanzadora sobre la celebración de la naturaleza y la manera en la que cada persona puede poner su granito de arena en la carrera contra el cambio climático.