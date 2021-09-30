Lo que de verdad significa vivir tu mejor vida según la cofundadora de AARMY Angela Manuel-Davis

Podcast Trained: Objetivo a la vista con Angela Manuel Davis
Coaching
A veces tú eres tu mayor obstáculo. Ya sea dentro o fuera del gimnasio, la directora motivacional de AARMY te trae la solución.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
"Llevar una vida plena" no significa cambiar un trabajo de 8 horas por un mojito en la playa (lo sentimos). Para Angela Manuel Davis, directora motivacional y cofundadora de AARMY, un estudio de bootcamp y de ciclo indoor, significa averiguar lo que te motiva y luego ir a por ello. En este episodio de Trained, la exatleta estadounidense se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de cómo pasó de sentirse intimidada por el ciclo a dar clases a Jay-Z y Oprah. También cuenta cómo, gracias a los consejos de su padre, sus clases han ganado popularidad por ofrecer una experiencia totalmente única. Además, explica por qué la responsabilidad y la validación son totalmente claves, cómo crear un ambiente de clase en grupo desde casa y qué hace para cargar las pilas. En resumen, nos cuenta cómo podemos llevar la vida que queremos.
"El cambio de chip es saber que te mereces los resultados que te esperan al final. Muchas veces nos ponemos trabas y nos convencemos de que no podemos, antes incluso de darnos una oportunidad".
Angela Manuel Davis
Cofundadora de AARMY y directora motivacional
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.