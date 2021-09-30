Lo que de verdad significa vivir tu mejor vida según la cofundadora de AARMY Angela Manuel-Davis

"Llevar una vida plena" no significa cambiar un trabajo de 8 horas por un mojito en la playa (lo sentimos). Para Angela Manuel Davis, directora motivacional y cofundadora de AARMY, un estudio de bootcamp y de ciclo indoor, significa averiguar lo que te motiva y luego ir a por ello. En este episodio de Trained, la exatleta estadounidense se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de cómo pasó de sentirse intimidada por el ciclo a dar clases a Jay-Z y Oprah. También cuenta cómo, gracias a los consejos de su padre, sus clases han ganado popularidad por ofrecer una experiencia totalmente única. Además, explica por qué la responsabilidad y la validación son totalmente claves, cómo crear un ambiente de clase en grupo desde casa y qué hace para cargar las pilas. En resumen, nos cuenta cómo podemos llevar la vida que queremos.