Baloncesto en Castel Volturno (Italia)

Y, de pronto, la tranquilidad se ve interrumpida por un grupo de niños que se bajan de una furgoneta aparcada en las inmediaciones y se dirigen hacia la cancha. Son miembros de la academia de baloncesto Tam Tam, que han hecho de esta cancha su hogar, independientemente de que llueva o haga sol. Desde que los residentes de Castel Volturno se marcharon, la zona empezó a recibir la llegada de migrantes desplazados, muchos de ellos de Nigeria, que buscaban refugio allá donde fuese posible, a veces incluso en las ruinosas estructuras repartidas por el pueblo. La academia, sin ánimo de lucro, creada y dirigida por Massimo Antonelli, un residente de la zona, persigue el objetivo de ofrecer a los niños de la comunidad migrante una plataforma y una estructura positivas para crecer y desarrollarse. Además, la cancha es un bonito lugar para lanzar unos tiros. "Me gusta jugar aquí porque puedo oír las olas", dice Cinzia Orobor, de 12 años. "El aire es más puro aquí, junto al mar".