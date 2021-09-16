Nueva conexión

Nos has hablado de cómo el deporte da a la gente una razón para creer. ¿Por qué crees que es así y qué podemos aprender de ello?

BEBE: Creo que lo más fascinante del deporte es el hecho de que nos permite crear grupos y círculos fantásticos a nuestro alrededor. Cuando te unes a alguien en el deporte, empezáis compartiendo equipo y acabáis siendo parte de una gran familia. Da igual qué edad tengas. El deporte es lo mejor que hay para crear vínculos increíbles. Yo me fijaba más en las nuevas generaciones porque creo que, si empezamos por ellas, podemos propiciar un cambio cultural, pero, por supuesto, el deporte es para todo el mundo.