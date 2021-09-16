Nueva conexión: Bebe Vio
Atletas*
Este es el verano del deporte. Para la esgrimista en silla de ruedas Bebe Vio solo hay una posibilidad: que atletas con todo tipo de capacidades compartan el escenario más grande del mundo.
A los 11 años, a Bebe Vio le cambió la vida cuando contrajo meningitis. Pero, a través del deporte, encontró una vía para expresarse y alzar la voz para cambiar la actitud del mundo hacia la comunidad global de atletas. Hemos hablado con ella sobre su perspectiva de futuro, sobre inspirar a la generación que llega y sobre el hecho de que el deporte no pertenece solo a unas pocas personas, sino que es de todo el mundo.
¿Podrías hablarnos de cómo te sentiste la primera vez que practicaste un deporte?
BEBE: La primera vez que pisé una sala de esgrima fue increíble. Me enamoré del sonido de las armas chocando entre sí y hasta del aroma a trabajo del gimnasio. Me encantó oír cómo gritaban las personas que estaban entrenando. Fue lo más. Se me pusieron los pelos de punta.
"La primera vez que pisé una sala de esgrima fue increíble. Se me pusieron los pelos de punta".
–Bebe Vio
Nos has hablado de cómo el deporte da a la gente una razón para creer. ¿Por qué crees que es así y qué podemos aprender de ello?
BEBE: Creo que lo más fascinante del deporte es el hecho de que nos permite crear grupos y círculos fantásticos a nuestro alrededor. Cuando te unes a alguien en el deporte, empezáis compartiendo equipo y acabáis siendo parte de una gran familia. Da igual qué edad tengas. El deporte es lo mejor que hay para crear vínculos increíbles. Yo me fijaba más en las nuevas generaciones porque creo que, si empezamos por ellas, podemos propiciar un cambio cultural, pero, por supuesto, el deporte es para todo el mundo.
"Da igual qué edad tengas. El deporte es lo mejor que hay parar crear vínculos increíbles".
–Bebe Vio
La máxima atención solían llevársela los atletas de modalidades no paralímpicas. Tú has contribuido a cambiarlo y has inspirado a la nueva generación a tener confianza. ¿Cómo mantenemos esa actitud?
BEBE: De pequeña practicaba esgrima de pie. A los 13 empecé en la modalidad paralímpica y, desde entonces, me topé con un mundo que era totalmente nuevo a su manera. Pero la emoción y la sensación eran las mismas. Y es probable que el grupo fuera incluso mejor. No importa qué tipo de atleta seas. Lo que importa es que puedes desarrollar una forma de ser increíble a través del deporte y que sepas lo mucho que puede ayudarte.
"Me topé con un mundo que era totalmente nuevo a su manera. Pero la emoción y la sensación eran las mismas. Y es probable que el grupo fuera incluso mejor".
–Bebe Vio
¿Qué tiene el deporte que nos une tanto?
BEBE: Pura diversidad. El alma del deporte la forman las personas que lo practican. Creo que lo mejor es que, en las modalidades paralímpicas en particular, cada atleta tiene una historia radicalmente diferente antes de empezar.
Me encanta ser paratleta porque me encanta el mundo en el que vivo y me encanta descubrir las historias de todo tipo de atletas.
"Me encanta ser paratleta porque me encanta el mundo en el que vivo y me encanta descubrir las historias de todo tipo de atletas".
–Bebe Vio
Dirección: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone
Fotografía: Dali Geralle @dali.ggallery
Fotografía: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro