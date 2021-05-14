Consigue tus objetivos con los consejos de entrenamiento mental del atleta de CrossFit Chandler Smith.

La estrella del cross training Chandler Smith parece tenerlo todo: los músculos y la actitud que hacen falta para retarse a sí mismo y unos principios capaces de defender la igualdad en el deporte que practica. Pero eso no significa que este antiguo soldado del ejército de EE. UU. (desde este año) no tenga puntos débiles como cualquier otra persona. En este episodio con el que arranca la temporada 8 de "Trained", este atleta, que está en lo más alto del cross training, habla con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento de Nike, sobre cuál es su comida basura preferida, su secreto para mantener la calma en los momentos de presión y algunos consejos para desarrollar nuestro potencial en el deporte y en la vida.