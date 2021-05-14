Consigue tus objetivos con los consejos de entrenamiento mental del atleta de CrossFit Chandler Smith.

Podcast Trained: Supera cualquier reto con Chandler Smith
Coaching
La estrella del cross training nos cuenta qué hace para mejorar en lo personal y en lo deportivo.
"Trained" es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
La estrella del cross training Chandler Smith parece tenerlo todo: los músculos y la actitud que hacen falta para retarse a sí mismo y unos principios capaces de defender la igualdad en el deporte que practica. Pero eso no significa que este antiguo soldado del ejército de EE. UU. (desde este año) no tenga puntos débiles como cualquier otra persona. En este episodio con el que arranca la temporada 8 de "Trained", este atleta, que está en lo más alto del cross training, habla con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento de Nike, sobre cuál es su comida basura preferida, su secreto para mantener la calma en los momentos de presión y algunos consejos para desarrollar nuestro potencial en el deporte y en la vida.
"Cuando esté satisfecho conmigo mismo,
dejaré de crecer, así que no puedo dejar
que ese momento llegue nunca".
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Flaherty le echará un vistazo.