El remero Arshay Cooper habla sobre cómo el deporte ayuda a superar las adversidades

Podcast Trained: Superación mediante el deporte con Arshay Cooper
Coaching
Este equipo ha remado para llevar a sus integrantes de la comunidad negra desde la zona oeste de Chicago hacia un futuro mejor. Descubre esta inspiradora historia.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Crecer en la zona oeste de Chicago, cerca de la violencia de las bandas, podría haber marcado el destino de Arshay Cooper. Sin embargo, se unió al equipo de remo del instituto, el primero del país integrado únicamente por personas negras, y cambió su rumbo y el de su equipo navegando por las aguas de un deporte en el que, hasta ese momento, no había habido diversidad. Ahora es un chef de éxito, autor y activista que lleva el remo a comunidades con pocos recursos para que los niños y las niñas puedan tener un futuro mejor. En este episodio de Trained, Arshay habla con la presentadora Jaclyn Byrer sobre cómo el remo ayudó a su equipo a superar traumas infantiles. Durante esta charla, Arshay cuenta con todo detalle sus experiencias como atleta y mentor y nos demuestra que no existe la falta de talento, sino de oportunidades. Además, nos explica cómo todos podemos contribuir para mejorar la vida en nuestras comunidades.
"Creo que luchábamos por algo más grande y más importante que ganar una medalla. Y eso fue lo que realmente dejó huella en nuestro instituto, nuestras vidas y nuestras familias".
Arshay Cooper
Remador y autor de A Most Beautiful Thing
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