El remero Arshay Cooper habla sobre cómo el deporte ayuda a superar las adversidades

Crecer en la zona oeste de Chicago, cerca de la violencia de las bandas, podría haber marcado el destino de Arshay Cooper. Sin embargo, se unió al equipo de remo del instituto, el primero del país integrado únicamente por personas negras, y cambió su rumbo y el de su equipo navegando por las aguas de un deporte en el que, hasta ese momento, no había habido diversidad. Ahora es un chef de éxito, autor y activista que lleva el remo a comunidades con pocos recursos para que los niños y las niñas puedan tener un futuro mejor. En este episodio de Trained, Arshay habla con la presentadora Jaclyn Byrer sobre cómo el remo ayudó a su equipo a superar traumas infantiles. Durante esta charla, Arshay cuenta con todo detalle sus experiencias como atleta y mentor y nos demuestra que no existe la falta de talento, sino de oportunidades. Además, nos explica cómo todos podemos contribuir para mejorar la vida en nuestras comunidades.