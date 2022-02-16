Juega al fútbol al más alto nivel en los Alpes suizos

Gspon es inaccesible por carretera. No verás coches en esta pequeña aldea suiza, situada en los Alpes a 1900 metros de altitud, cerca de la estación de esquí de Zermatt y del emblemático pico del Matterhorn (Cervino, en italiano). Para llegar aquí, tendrás que subirte a un teleférico rojo y blanco que se encuentra en la ciudad de Stalden. En este pueblo alpino, la comunidad no se une en las pistas de esquí ni las rutas de senderismo, sino en un campo de fútbol: el Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, el estadio de fútbol a mayor altitud de Europa.