Nike ACG: buscando el norte

Última actualización: 10 de diciembre de 2020

ACG

Buscando el norte con Keith Charles y sus amigos

Todo el mundo necesita salir de la ciudad de vez en cuando y, si no lo crees así, pregúntaselo a Keith Charles y sus amigos Kari, Amanda, Cam y Michel’lé, quienes decidieron hacer una escapada el pasado otoño. De la ciudad de Nueva York partieron a las montañas de Adirondack y documentaron su viaje. A lo largo del camino, capturaron imágenes y vídeos impresionantes, y compartieron lecciones de vida y pensamientos profundos acerca de su viaje. Como prueba de nuestra generosidad, queremos mostrarte todo lo que descubrieron. Al fin y al cabo, el aire libre está ahí para que todos disfrutemos de él.

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[Sin título]
por Rashaan Jiles

Siempre he sido un ratón de ciudad.
Me gustaba sentarme en el suelo
de nuestro pequeño apartamento,
cuidaba mis modales
y jamás entraba en ninguna discusión.
Por desgracia, mis viajes al corazón de la naturaleza eran tan poco
frecuentes
que me mantuve apartado

de ella por puro desconocimiento.


¿Pero acaso yo no formo parte también de la naturaleza?
¿Cómo podría alguien negar que ese es mi nombre?
¿Y si también fuera el tuyo?
Si nos riegan, florecemos.
El color cobra vida en nuestra piel, como si hubiéramos nacido aquí
y no en un hospital, donde tuvimos la suerte de abandonar el
útero de nuestra madre.
Nos encontramos en un sendero, sin importar si está en el mapa o no,
con la atención puesta en los ritmos y sueños que nos han quitado,

que nos han robado tanto a nosotros como a nuestras madres, abuelas, etc.


He venido por lo que me deben,
pero siempre con humildad.
Sé que, aunque mi nombre es el de la naturaleza,
nunca antes había caminado por estas tierras.
Espero que sean pacientes conmigo.
Pacientes mientras navego por mis miedos.
Pacientes mientras nos vamos conociendo.

Pacientes pero con un espíritu curioso.

Aquí estoy, listo para respirar como nunca antes lo había hecho,
como si estrenara ahora mis pulmones.

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Publicación original: 10 de diciembre de 2020

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