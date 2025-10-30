Behind the Design: ACG Crater Lake

Así es cómo surgió Crater Lake, situado al sur de Oregón. Pero vayamos por partes: somos el equipo de ACG y estamos aquí para hablarte sobre otra maravilla de la naturaleza en la que nos hemos inspirado para crear nuestra colección Primavera 2021, la más reciente hasta la fecha. Aunque no tuvimos que recorrer una larga distancia para encontrar el lago, lo cierto es que sus orígenes y sus aguas cristalinas nos remontan al pasado. Esperamos que nuestra última colección también te haga viajar a otra época.



El volcán se llamaba monte Mazama y hace aproximadamente 7700 años entró en erupción, un acontecimiento fatídico que cambió para siempre el paisaje del noroeste del Pacífico. La erupción formó una caldera (una especie de oquedad de apariencia similar a la de un caldero) justo debajo de donde estaba el volcán. Aunque no es un cráter per se, se lo conoce como Crater Lake precisamente por su aspecto. Hemos bautizado varios patrones de nuestra colección Primavera 2021 en honor a Mazama y, para diseñarlos, nos hemos inspirado en la forma tan característica de su caldera.