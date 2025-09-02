All Conditions Racing Department va a por todas

Eso significa que no hay ninguna montaña demasiado alta ni ninguna carrera demasiado larga. Y aunque los corredores de trail puedan cruzar la línea de meta solos, no llegan a ella sin un equipo. Con una lista de 22 corredores de trail de élite con los que partir, el nuevo All Conditions Racing Department es un equipo dedicado a las carreras de alta velocidad con la determinación necesaria para superar cualquier obstáculo. Este nuevo equipo ya está cocreando el futuro del rendimiento en el trail probando prototipos, dando su opinión e innovando. Esta es la innovación que comienza en la montaña, fluye a través del Nike Sports Research Lab y acabamos disfrutando.

«La forma en que ACG se presenta ante mí y mis compañeros de equipo en las carreras demuestra su interés y su inversión en el trail», afirma Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y ganador de la Western States Endurance Run de 2025.

También verás que cada kilómetro recorrido con productos ACG, ya sea por barro, rocas o arena, representa innovación en movimiento. Como dice Bailey Kowalczyk, atleta del All Conditions Racing Department y corredora de trail profesional, lo que puede ser una ligera molestia o un leve roce en una carrera de 10 km se convierte en un gran problema a lo largo de decenas de kilómetros, por lo que si tu equipo no te ayuda, te perjudica. Ese alto nivel de precisión es lo que ha inspirado a ACG a crear un equipamiento que responda a las necesidades de sus atletas: un equipamiento que les permita rendir al máximo.

Los atletas del All Conditions Racing Department pueden encontrarse en la naturaleza representando a la comunidad, probando prototipos y redefiniendo los límites de equipamiento y dureza. Esto incluye dar impresiones sobre los prototipos de las Nike ACG Ultrafly, unas superzapatillas desarrolladas para el trail con más de 13 rondas de pruebas en las que acumularon alrededor de 50 000 kilómetros y participaron en algunas de las carreras de trail más exigentes y prestigiosas del mundo.

Los atletas del All Conditions Racing Department también han ayudado en el desarrollo de Nike Radical AirFlow, una tecnología de materiales rompedora diseñada para combatir el calor y las temperaturas de bochorno que deben soportar en las carreras.

Ambos prototipos son un guiño al compromiso de ACG de diseñar zapatillas y ropa en colaboración con los atletas del All Conditions Racing Department, lo que refleja el modelo de colaboración con atletas líder en el sector de Nike y el interés que ACG pone en crear productos que permitan el máximo rendimiento en los entornos más exigentes. No te pierdas el lanzamiento de las ACG Ultrafly y las Nike Radical Airflow en 2026.