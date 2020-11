Fordelene ved en stærk core for performance

Sådan opbygger du en bedre core

Du har måske hørt, at den bedste måde at træne din core på, ikke er med masser af crunches, der ifølge Falsone ofte udføres forkert og heller ikke er sunde for rygsøjlen, selvom de laves rigtigt.



Det er meget bedre at lave øvelser for hele kroppen, især unilateralt (eller et ben eller en arm ad gangen). "Lunges, især hvis du holder en håndvægt i den ene hånd, aktiverer dine core-muskler", fortæller Falsone. "Selv en bicep-curl med én arm giver lidt rotation, som din krop skal stabilisere". Find et træningsprogram, der regelmæssigt har unilateral træning med.



Derudover kommer du ret langt også med lidt core-træning. Ifølge Chaudhari er det en god start, hvis du bruger bare 5-10 minutter på din core 3-5 dage om ugen. "De fleste har ikke en god core-muskeludholdenhed, så et par minutter på de fleste dage kan virkelig gøre en forskel", uddyber han. Hvis du allerede har den udholdenhed (godt gået), eller øvelserne begynder at føles nemme, kan du sætte tiden op til det dobbelte.



Start med bird dog. Du skal ned på alle fire, løfte en arm og det modsatte ben, indtil begge er parallelle med gulvet, og holde dem der i op til et minut. Du kan også lave dead bug-øvelsen: Læg dig på ryggen, stræk den ene arm og det modsatte ben, indtil begge er hævet over gulvet, skift side og fortsæt med at skifte. Du kan også lave planken, sideplanken, leg curls på en stabilitetsbold og ab roll-outs.



Selvom du ikke kan se de "flotte abs" lige med det samme, vil du hurtigt lægge mærke til dem i form af bedre, hårdere træninger og mere behagelig bevægelse hele vejen rundt.