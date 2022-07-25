Placeboeffekten virker – her er årsagen

Din partner laver en kop kaffe til dig, men fortæller dig ikke, at den er koffeinfri, før du har drukket halvdelen af den. Alligevel føler du dig energifyldt og fokuseret. Ville du ikke drikke resten så? Dit svar betyder mindre end grunden til dit koffeinfri boost: placeboeffekten.



"Placeboeffekten er, når en person oplever et positivt resultat baseret på vedkommendes tro på en intervention frem for selve interventionen," siger Shona Halson, ph.d, lektor ved Australian Catholic University med speciale i restitution. Det handler også om ikke at være i tvivl om, at det, man prøver, vil have et positivt resultat, selvom der ikke er beviser for det.



Selvom de ikke er klar over det, bruger mange atleter placeboeffekten til at opnå træningsfremskridt, når de prøver trendy nye restitutionsteknikker. Trods deres popularitet kan mange af disse metoder, herunder perkussionsmassagepistoler (tænk på det som en boremaskine med en fastgjort skumbold) og kryoterapi (afkøling i et iskoldt rum), være forbundet med både fysiologiske fordele og denne psykologiske oplevelse – nogle gange mere det sidste end det første.



Tag fx kompressionsstrømper. De er hypet som en måde at reducere hævelser og ømhed på efter træning. Imidlertid indikerer en nyere systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur i Open Access Journal of Sports Medicine, at deltagere, der bar kompressionsstrømper, oplevede en mildere følelse af muskelømhed, men ikke nogen fordele relateret til markører for muskelskade eller inflammation. Et andet studie udgivet i International Journal of Sports Physiology and Performance fandt, at strømpernes effekt på restitution kan forstærkes yderligere, når atleter tror på deres virkning.



Der findes også pneumatiske kompressionsenheder, der ligner bløde skinner til arme og ben. Forskere noterede i International Journal of Exercise Science, at placeboeffekten kunne være med til at forklare, hvorfor deltagere rapporterede en hurtigere restitutionstid og mindre smerte ved forsinket muskelømhed (delayed-onset muscle soreness), når de bar dem, sammenlignet med når de bar klassiske kompressionsærmer, som skal bæres hele tiden. (Måske var det de pneumatiske enheders avancerede tekniske udseende, der fik dem til at virke mere ægte? Hvem ved).



Lignende fund gælder andre restitutionsmetoder som fx isbade og massage: Forskning har fundet, at de fleste deltagere opnåede bedre resultater, når de troede, at terapien ville hjælpe, hvilket igen beviser, at hjernen spiller en fremtrædende rolle for vores fremskridt.