Placeboeffekten virker – her er årsagen

Psykologien bag placeboeffekten

Betyder det så, at det, de her mennesker oplevede, var snyd? Slet ikke, siger Halson. Følelsen kan være forestillet, men påvirkningen er meget virkelig.



"Placeboeffekten fungerer som regel gennem forventninger, som er relateret til området præfrontal cortex i hjernen", forklarer Lauren Atlas, ph.d., affective neuroscience and pain investigator hos National Center for Complementary and Integrative Health ved National Institutes of Health. "Dette område kan forbinde sig med andre områder, så der frigives stoffer, der påvirker kroppens respons, fx endorfiner (feel-good-hormoner)". Hun fortæller, at der findes flere typer placeboeffekter, og nogle kan aktivere det opioide system, så smertesignaler blokeres fra at nå frem til hjernen, og andre kan ændre dine følelser og få dig til at slappe mere af.



Der er dog en anden grund til, at placeboeffekten så ofte optræder inden for især restitutionsforskning. "Inden for sport kan en sejr handle om bittesmå dele af et sekund", siger Halson. "Og de fleste seriøse atleter vil gøre næsten hvad som helst for at nå dertil", især hvis det er lige så nemt som at have strømper på.



Følelsen af et ritual kan måske forøge placeboeffektens potentiale, tilføjer Halson. "De fleste restitutionsteknikker er meget sensoriske oplevelser", siger hun. Så hvis du har det som om, du gør noget godt for din krop, hver gang du kæmper dig igennem et iskoldt bad eller smører dine muskler ind i afkølende gel, så kan den overbevisning, eller den selvsikkerhed, det inspirerer til, styrke din efterfølgende performance. Og jo mere du vil have noget til at virke, des mere tilbøjelig er du til at tro på, at det vil virke, siger Halson.