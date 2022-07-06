Sådan passer du bedre på dig selv

Når vi siger "selvpleje," tænker du så "skumbade og filmmaratoner under en dejlig varm dyne"? I så fald tager du ikke fejl, men måske går du glip af noget. "Selvpleje er den daglige, konsekvente og grundlæggende måde, du drager omsorg for dig selv på, så du kan være den bedste udgave af dig selv", siger Theresa Melito-Conners fra Massachusetts, der er ph.d., selvplejeekspert, uddannelsesvejleder og forfatter. Når du er i tiptop-form, vil du være bedre i stand til at overvinde livets store og små udfordringer.



Selvpleje handler ikke kun om forkælelse. Det kan indebære at gøre noget ubehageligt, der er godt for dig i sidste ende (som at gå til tandlægen) eller at give dig selv præcis, hvad du har brug for i en bestemt situation (for eksempel en reel frokostpause), siger Ellen Bard, som er associate fellow ved British Psychological Society og forfatter til This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Med selvpleje kan du bedre tanke op på ny energi, så du er i stand til at engagere dig i dit job, i din træning og dine forhold, siger Bard. Og i stedet for at spilde tid og energi på at tvinge dig selv til at slappe af, kan du give dig selv de indre ressourcer til at løse de problemer, du prøver at lade være med at stresse over. Det svarer til at lægge den manglende brik til puslespillet over for bare at tvinge nogle tilfældige brikker sammen og håbe på, at det bliver til et eller andet.



For at kunne passe ordentligt på dig selv er det nødvendigt at kende dig selv godt, siger Bard. "Det, som er godt for én person, er måske ikke godt for en anden, og det, vi har brug for i én situation, vil måske ikke virke i en anden situation", siger hun. "Selvpleje handler om at komme i kontakt med os selv på et dybere plan og om at lytte til, hvad vores hjerte, sind og krop har brug for".



Det er afgørende, at du skræddersyr dine selvplejeaktiviteter til dine aktuelle behov. Gør du det rigtigt, vil du være klar til at gå efter dine mål. Prøv denne guide, som er lavet på grundlag af ekspertindsigt.