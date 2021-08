Sådan passer du bedre på dig selv

Når vi siger "selvpleje," tænker du så "skumbade og filmmaratoner under en dejlig varm dyne?" I så fald tager du ikke fejl, men måske går du glip af noget. "Selvpleje er den daglige, konsekvente og grundlæggende måde, du drager omsorg for dig selv på, så du kan være den bedste udgave af dig selv", siger Theresa Melito-Conners, ph.d., selvplejeekspert, uddannelsesvejleder og forfatter i Massachusetts.



Selvpleje handler ikke kun om forkælelse. Det kan betyde, at du er nødt til at gøre noget ubehageligt, der er godt for dig i sidste ende (som at gå til tandlægen) eller at give dig selv præcis, hvad du har brug for i en bestemt situation (for eksempel en reel frokostpause), siger Ellen Bard, som er associate fellow ved British Psychological Society og forfatter til This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Når du gør det, får du bedre tanket ny energi, så du er i stand til at engagere dig i dit job, i din træning og dine forhold, siger Bard. Og i stedet for at spilde tid og energi på at tvinge dig selv til at slappe af, kan du give dig selv de indre ressourcer til at løse de problemer, du prøver at lade være med at stresse over. Det svarer til at lægge den manglende brik til puslespillet over for bare at tvinge nogle tilfældige brikker sammen og håbe på, at det bliver til et eller andet.