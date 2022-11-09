Sådan fokuserer du på mental sundhed efter at være blevet forælder

Efter du har været igennem omkring 40 uger, hvor du har skabt et menneske – for ikke at snakke om alle de minutter eller timer (eller dage!), som fødslen tog – er det ikke så mærkeligt, hvis du er udmattet og overvældet og oplever store følelsesmæssige op- og nedture. Og det kan blive meget alvorligt: Nogle nybagte forældre må gå igennem et uvirkeligt chok og en stor sorg over at miste, mens andre oplever angst, depression eller andre mentale udfordringer efter fødslen. Hvis det er dig, så kontakt en professionel så hurtigt som muligt.

Men selv hvis alting går rimelig nemt, så er det helt normalt at føle, at alting er vildt hårdt. Faktisk oplever op til 80% af nybagte forældre følelsen af "baby blues" i den første uge eller to efter fødslen.

"Vi undervurderer udfordringerne i perioden efter fødslen", siger Amanda Williams, der er læge og certificeret gynækolog i Oakland, Californien, og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother. "Folk bruger så meget tid på at bekymre sig om fødslen, at de ignorerer, hvor hård den næste fase kan være".

Med en blanding af fysisk restitution, hormonelle forandringer og den nye virkelighed, hvor der skal drages omsorg for et spædbarn, kan du ikke forudsige præcis, hvordan de første par uger vil gå. Men du kan og bør finde måder, hvorpå du kan drage omsorg for dig selv. Her får du fem ekspertråd til at navigere i de overvældende første uger og til at beskytte din mentale sundhed på samme tid.