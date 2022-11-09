Sådan fokuserer du på mental sundhed efter at være blevet forælder

De professionelles råd om mental sundhed for nybagte mødre
Dette er Nike (M)
Føles din mentale sundhed som et nedprioriteret emne, efter der er kommet fokus på din nyfødte baby? Det er tid til selvpleje, der faktisk virker.
- På grund af hormonelle ændringer, stressen over at blive forælder og den fysiske påvirkning efter at have født skal du måske forkæle dig selv mere, end du regner med, når du er nybagt mor.
- At bede om hjælp fra venner, familie eller professionelle er en del af at være forælder.
- Når du er klar til at bevæge dig lidt (sig goddag til endorfinerne), kan du tjekke Nike (M)ove Like a Mother-programmet i NTC-appen.
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*Dette indhold er udviklet til at oplyse og inspirere, men er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller som medicinsk rådgivning. Spørg altid en sundhedsfaglig person til råds om, hvordan du holder dig sund og sikker før, under og efter graviditeten.
Efter du har været igennem omkring 40 uger, hvor du har skabt et menneske – for ikke at snakke om alle de minutter eller timer (eller dage!), som fødslen tog – er det ikke så mærkeligt, hvis du er udmattet og overvældet og oplever store følelsesmæssige op- og nedture. Og det kan blive meget alvorligt: Nogle nybagte forældre må gå igennem et uvirkeligt chok og en stor sorg over at miste, mens andre oplever angst, depression eller andre mentale udfordringer efter fødslen. Hvis det er dig, så kontakt en professionel så hurtigt som muligt.
Men selv hvis alting går rimelig nemt, så er det helt normalt at føle, at alting er vildt hårdt. Faktisk oplever op til 80% af nybagte forældre følelsen af "baby blues" i den første uge eller to efter fødslen.
"Vi undervurderer udfordringerne i perioden efter fødslen", siger Amanda Williams, der er læge og certificeret gynækolog i Oakland, Californien, og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother. "Folk bruger så meget tid på at bekymre sig om fødslen, at de ignorerer, hvor hård den næste fase kan være".
Med en blanding af fysisk restitution, hormonelle forandringer og den nye virkelighed, hvor der skal drages omsorg for et spædbarn, kan du ikke forudsige præcis, hvordan de første par uger vil gå. Men du kan og bør finde måder, hvorpå du kan drage omsorg for dig selv. Her får du fem ekspertråd til at navigere i de overvældende første uger og til at beskytte din mentale sundhed på samme tid.
1. Tag det roligt, selv om du gerne vil mere.
Du får måske et skud energi, når du kommer hjem (på grund af adrenalin og oxytocin), men prøv at tage det roligt alligevel – selv hvis du normalt bruger motion til at styrke din mentale sundhed. Din livmoder er stadig i gang med at trække sig stadig sammen til sin oprindelige størrelse, og du bløder måske. Og din numse? Den gør sikkert ondt. Hvis du har ressourcerne til at give din krop den tid, den har brug for til at komme sig, kan det også støtte dit mentale velvære ved at hjælpe dig med lidt hurtigere at føle dig mere som før.
Hvordan set det ud? Cherie Seah, der er fødselsdoula i Bay Area, har noteret sig, at det kinesiske koncept efter fødslen – hvor man bliver i sengen eller på sofaen så meget som muligt i en måned efter fødslen – er et godt sted at hente inspiration. Williams opfordrer dog til lidt bevægelse hver dag for at reducere risikoen for blodpropper. Det kan fx være at gå langsomt rundt i huset i nogle minutter, strække lidt ud og gå udenfor, hvilket også kan forbedre dit humør. Balance! Når du har ligget længe nok ned, kan du begynde at gå længere ture og inkorporere åndedrætsøvelser og udstrækning. Husk blot at afsætte tid til – ja, du gættede det – at slappe af bagefter.
Når din læge siger, det er okay at motionere, kan du gradvist tilføje noget aktivitet, der føles godt både fysisk og mentalt. At gøre noget fysisk kan give en form for tilfredsstillelse og stolthed, når du ellers føler dig skrøbelig, og så skader endorfinerne heller ikke, bemærker dr. Williams. Hold det kort, og glem ikke at klappe dig selv velfortjent på skulderen.
2. Bed om hjælp – og vær specifik.
Hvis du er så heldig at have folk omkring dig, der støtter dig, så er de sikkert glade for at kunne hjælpe dig. Lad dem gøre det. "Det er ikke nu, du skal agere heltinde og sige: 'Jeg vil gøre alting selv', siger dr. Williams. (Ja, du er en god forælder ved ikke at prøve at gøre det hele selv.)
Det er smart at planlægge, hvis du kan. Sørg for at have tilberedte måltider klar før fødslen, eller bed en ven om at organisere det for dig. Hvis du har familie, der gerne vil hjælpe (som i faktisk at hjælpe og ikke bare glo på babyen), så fordel besøgene, så du har hjælp i mere tid. Lav en liste med opgaver, som folk kan klare, når de er på besøg, fx at handle, gøre køkkenet rent, gå tur med hunden eller lave noget sammen med dit ældre barn, så du kan koncentrere dig om din baby. På den måde kan du undgå den gentagede "Hvordan kan vi hjælpe"-samtale. Vi er overbeviste om, at dit fremtidige jeg vil takke dig for din planlægning.
3. Find ud af, hvordan du kan berolige dig selv.
De første par uger kan være grobund for angst. Dine hormoner raser, søvn føles som et fjernt minde, og det kan være virkelig svært at sætte tempoet ned (og bede om hjælp) – særligt hvis du normalt godt kan lide at klare alting selv. Det er helt normalt, men du bør også bære over med dig selv. Du går igennem en markant forandring i dit liv, og din opgave er at komme dig, lære din baby at kende og lære, hvordan du skal drage omsorg for jer begge to i dette nye kapitel, siger Andreka Peat, der er ph.d. og registreret klinisk psykolog med speciale i mødres mental sundhed i Decatur, Georgia.
Find små øjeblikke i løbet af dagen, hvor du kan fokusere på dig selv, siger Peat. Tag et bad, der er længere end 30 sekunder, mens en anden holder din baby. Bed din partner eller et familiemedlem om at tage en ekstra babyvagt, så du kan tage en lur. Brug 30 (eller 15 eller fem) minutter på at gøre noget, du godt kan lide, fx at læse eller lave krydsogtværs – du kan ovenikøbet gøre det, mens du ammer din baby – for at holde kontakten med dit gamle jeg.
4. Søg råd hos en ekspert.
Det kan være svært at finde ud af, om du oplever den typiske baby blues, eller om det er noget mere alvorligt. Ifølge Peat er det normalt at være grådlabil eller opleve humørsvingninger i de første to uger. Men hvis dit dårlige humør fortsætter – måske græder du hele tiden eller har konstant angst eller føler, du ikke har kontakt til din baby – så kontakt en sundhedsfaglig ekspert.
Selv hvis du bare mangler en at tale med, kan en terapeut være afgørende i denne store overgangsfase. De har ofte lang ventetid, så dr. Williams foreslår at kontakte en terapeut, mens du er gravid. Det er særligt vigtigt at planlægge fremad – og måske ovenikøbet booke en tid til efter fødslen – hvis du tidligere har haft udfordringer med mental sundhed.
Og når du føler dig nede på grund af problemerne eller skyldig over at prioritere dig selv, så husk, at du ved at tage dig af dig selv også hjælper andre. "Der er ingen bedre gave, du kan give dit barn eller din familie, end dit eget velvære", siger Peat.
Tekst: Ashley Abramson
Fotos: Vivian Kim
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