Prøv de fem bedste hjemmetræninger nu

Er du fanget indendørs og har brug for at træne? Vi har din ryg– inklusive abs, arme, balder og ben. Disse premium hjemmetræninger, der er skabt, benyttet og elsket af Nike Master Trainers, kræver kun den plads, som din krop fylder og minimalt eller intet udstyr, men de leverer alt det positive, som du længes efter.



Lige fra styrketræning og kalorieforbrændende HIIT til energigivende øvelser og afslappet flow med progressioner og ændringer, der passer til ethvert fitnessniveau. Det eneste, du skal nu, er at vælge hvilken en, du først skal starte med ...