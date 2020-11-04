Intet træningscenter, intet problem: Prøv de fem bedste hjemmetræninger nu
Coaching
Er du fanget indendørs og har brug for at træne? Vi har din ryg– inklusive abs, arme, balder og ben. Disse premium hjemmetræninger, der er skabt, benyttet og elsket af Nike Master Trainers, kræver kun den plads, som din krop fylder og minimalt eller intet udstyr, men de leverer alt det positive, som du længes efter.
Lige fra styrketræning og kalorieforbrændende HIIT til energigivende øvelser og afslappet flow med progressioner og ændringer, der passer til ethvert fitnessniveau. Det eneste, du skal nu, er at vælge hvilken en, du først skal starte med ...
Workout 01
Quick core crush
Træn de nederste mavemuskler, de øverste mavemuskler og de skrå mavemuskler med denne seje 10-minutters kombination af core-øvelser, som fx mavebøjninger, twist og planker, som du elsker (eller elsker at hade).
Tid: 10 minutter
Niveau: Begynder
Bedst til: Styrke
Udstyr: Måtte/intet
Format: Tidsbaseret
Tid: 10 minutter
Niveau: Begynder
Bedst til: Styrke
Udstyr: Måtte/intet
Format: Tidsbaseret
Workout 02
10-min HIIT: Ben & core
Træn din underkrop, core og cardio med denne effektive og hurtige HIT-træning. Du kan lave denne workout, når du ikke har så meget tid, eller hvis du vil forbrænde lidt mere energi ud over din sædvanlige session.
Workout 03
Vigtig, styrkende yoga
Uanset om du prøver at lindre ømme muskler eller styre din utålmodighed, er dette styrkende flow den perfekte måde at sætte tempoet lidt ned på. Fokuser på dit åndedræt for at mærke den ultimative lettelse og afslapning.
Workout 04
Tank top arms
Træn dine skuldre, biceps og triceps med denne enkle og effektive 20-minutters træning for overkroppen. Brug den som en selvstændig session eller i forbindelse med en core- eller cardio-træning for at styrke hele kroppen.
Workout 05
Nedsmeltning fra top til tå
Hvis du vil have en super træning for hele kroppen, finder du den her. Din krop bliver arbejdet igennem fra top til tå og pulsen sættes i vejret i denne højintensitets-session på 45 minutter, som du kan lave hjemme i din stue. Kun kropsvægtsøvelser, så intet udstyr, intet problem.