Sådan bør du spise for at føle dig på toppen og se bedst muligt ud

Bare rolig, selvom du elsker kager og pomfritter, men ved, at de er ildrøde for dig, er der ingen, som forventer, at du holder helt op med at spise dem. ”De mennesker, som slet ikke indtager noget fra den røde kategori, bliver betalt for jeres look eller performance,” siger St. Pierre. ”Men almindelige mennesker behøver ikke være så strikse for at være sunde, i form og stærke”.



St. Pierre og Scott-Dixon har brugt den røde-gule-grønne metode til hundredvis af Precision Nutrition-klienter og fundet flere positive resultater: For det første giver den styrke. Du bestemmer, hvilke fødevarer, der skal være i de forskellige kategorier, der er ingen, som siger, at du ikke kan spise dit eller dat, eller at du er nødt til at spise noget bestemt for at være sund. "Det giver mulighed for selvudfoldelse, så du kan finde dine egne personlige ernæringsbehov og se hvad, der fungerer bedst for dig" siger St. Pierre. Selvom vi måske ved det ubevidst, bruger vi sjældent tid på at definere de fødevarer, som vi har det bedst med. "Det gør ernæring til noget mindre abstrakte uden magiske formler om supermad, og baseret det på det virkelige liv – dit liv," siger Scott-Dixon.

Det, mange ikke ved, er, at størstedelen af ernæringsanbefalingerne er baseret på forskning, der er beregnet gennemsnittet – den gennemsnitlige respons for det gennemsnitlige individ. Så selvom vi ved, at fuldkornsbrød er sundt for kroppen, gælder det ikke for dem med cøliaki, som er allergiske over for hvede. Hvis du ikke kan tåle en bestemt fødevaregruppe, fx hvede, grøntsager eller nødder og frø, og disse fødevarer er inkluderet i en diæt, kan det få dig til at opgive hele planen, siger St. Pierre.