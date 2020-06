Får du nok søvn?

Der er god grund til, at du altid har hørt, at man bør sove otte timer om natten: Det understøttes af forskning. "Nogle mennesker har dog brug for 9-10 timer for at føle sig veludhvilede. Hvis du træner hårdt, har du brug for lidt mere søvn end normalt. Desværre får de fleste mennesker kun 6-6,5 timer," siger Shona Halson, der er restitutionsekspert på Skolen for Adfærds- og Sundhedsvidenskab på Australiens Katolske Universitet.

Den bedste måde at finde ud af, hvor mange timer du har brug for, er ved at skrive ned, hvornår du går i seng og står op for at beregne, hvor mange timers søvn du normalt får. Ure og andre søvntrackingsenheder er somme tider upålidelige og har tendens til at overvurdere, hvor meget du sover. Når du finder ud af, hvor mange timers søvn du får i gennemsnit per nat, kan du tracke, hvordan du har det om dagen, siger Halson. "Hvordan har du det, når du vågner? Har du brug for adskillige kopper kaffe for at komme i gang?"