Får du nok søvn?

Hvis du normalt har det godt, når din dag begynder, er det en god indikator for, at du får nok søvn, men det er også vigtigt at tracke, hvordan du har det om eftermiddagen og aftenen. "Er du træt, når du kører hjem fra arbejdet og ved at falde i søvn, når du stopper for rødt lys? Falder du i søvn på sofaen, når du ser TV om aftenen? Hvis det er tilfældet, så sørg for at få en halv times søvn mere per nat, indtil det ikke sker længere," siger Halson.

Hvis du føler dig frisk fra det tidspunkt, du står op, til det tidspunkt, du går i seng, er det dit perfekte antal timer.

Gør det til en vane: Vi udfordrer dig til at begynde at tracke og evaluere din søvn, så du ved, hvad din baseline er. Sørg for at have en notesbog ved natbordet, og track din søvn i en uge. Skriv dine søvn- og vågentider ned, når du vågner om morgenen. I løbet af dagen skal du skrive ned, hvis du føler dig træt, og notere tidspunktet af dagen. Husk at rose dig selv med et mentalt ("Godt gået!"), hver gang du noterer i din søvnjournal. Efter en uge vil du kunne se på dataene og implementere Halsons råd om at gå i seng en halv time tidligere, indtil du ikke længere er træt om dagen.