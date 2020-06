Den nemme måde at spise sundere på

Det betyder måske, at dit første lille fremskridt kunne være, at du beslutter dig til at inkludere en grønsag til et af måltiderne hver dag. Når det så lykkes, kan dit næste lille skridt være at ændre på en usund vane, som du har (måske at spise slik) og skære lidt ned på det (hvis du fx spiser slik tre gange om ugen, så prøv at skære det ned til to gange om ugen). Når du er blevet ok med det, kan du lave endnu en lille finjustering. Og en til og endnu en. Pointen er, at du holder dig til dit kontinuum – med konstante fremskridt.



Du bør også forberede dig på at komme til at fejle. Men det er ok. ”Du har uendelig mange liv i det her videospil, så hvis du fejler i dag, kan du prøve igen i morgen,” siger Scott-Dixon. I stedet for at være besat af at skulle gøre det perfekt, opfordrer St. Pierre til at tænke over, hvordan du kan gøre det bedre næste gang: “Se tilbagegang som feedback i stedet for fiasko”.



Og glem ikke at lægge mærke til det, der lykkedes, siger Scott-Dixon. ”Folk fokuserer ofte på det, der gik galt – selvom måske 80 procent lykkedes! Brug den succes som ledetråd,” siger hun. Så opnår du flere sejre.



Gør det til en vane: Gør som beskrevet foroven og tilføj små positive ændringer til din diæt – såsom at spise grøntsager – og gør det til en vane, så du ikke behøver at tænke over, hvad du skal spise til frokost. Så næste gang du tænker "Hvad skal jeg spise til frokost?" afslut sætningen med "Jeg vil også inkludere en grønsag". Når du så inkluderer grøntsagen i dit måltid, skal du huske at rose dig selv; det vil hjælpe med at gøre det til en vane.