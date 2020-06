Meditation til bedre søvn

Ordet "meditation" kan virke lidt skræmmende, hvis man aldrig har prøvet det før, men det behøver ikke at være kompliceret. At meditere kan være at bede, tænke positive tanker eller noget, du rutinemæssigt gør før sengetid for at berolige dit sind. Næsten alle de professionelle atleter, jeg træner, mediterer før sengetid. De fleste meditations-apps har søvnspecifikke programmer, der hjælper dig med at blive klar til at sove på mellem fem eller ti minutter.



Hvis du ikke har tid til at meditere inden sengetid, kan du prøve dette her i stedet: Frem for at scrolle på din telefon, kan du starte en af de guidede søvnmeditationer, lægge dig ned og bare lytte. Det vil stadig tage 10 minutter, men i stedet for at have tanker, der farer afsted, og en krop, der vender og drejer sig, forbereder du dig på hvilende søvn.



Download en meditations-app nu, så du bare skal trykke play, når du går i seng i aften. Gør det til en del af din aftenrutine, og det vil blive meget nemmere at falde i søvn.