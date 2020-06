Restitution på den rigtige måde for dig

Den anden faktor til succesfuld restitution er mental afslapning. Det vigtige her er at vælge noget, fordi du virkelig nyder det, ikke bare fordi det "siges at være" god #selfcare. "Hvis du ikke føler dig godt tilpas, mens du udfører den aktivitet, men blot føler dig godt tilpas, når den er overstået, så er det ikke en fantastisk restitution for dig personligt, fordi det ikke giver en mental pause," siger Halson. "Spørg dig selv: Føler jeg mig afslappet og rolig, mens jeg gør dette? For det er en god restitutionsstrategi". Hvis du har svært ved at finde ro mentalt, så prøv at lytte til en podcast om et emne, der optager dig, tegn, eller brug noget kvalitetstid på at tale med ven i telefonen.



Det vigtigste, du kan gøre i forbindelse med at finde den rette restitution for dig, er at starte med at prøve forskellige måder at slappe af på og lægge mærke til, om din krop føles rolig, og du har det godt under aktiviteten. Hvis ikke, så drop den, og prøv noget andet, indtil du har fundet den ting, der fungerer for dig.



Gør det til en vane: Vi udfordrer dig til at skabe tid til dig selv til restitution på en måde, der føles ægte afslappende for dig. Uanset hvilken restitutionsstrategi du vælger, så klap dig selv på skulderen for at give dig selv en særdeles velfortjent pause fysisk og mentalt.