De bedste gaveidéer fra Nike

Når det handler om sko og tøj til børn, er komfort det allervigtigste. Hvis det ikke er behageligt, tager de det ikke på. Men komfort og stil behøver ikke at udelukke hinanden – heller ikke for børn.



Hvis der står sneakers på listen, så kig efter modeller med ekstra stødabsorbering og fleksible materialer. Børns fødder kan vokse op til et halvt nummer hver anden til fjerde måned, så de har virkelig brug for sko, der kan strække sig lidt med dem. Det er også mere behageligt for børn at have lidt plads til tæerne. Nike-sko har alt dette plus farvestrejf, så børn kan vise lidt af deres personlighed frem og bevare komforten, mens de løber, hopper og leger.



Ligesom med skoene skal børns tøj føles behageligt. De foretrækker blødere teksturer og tøj, der får dem til at føle sig godt tilpas. Fleece er et godt materiale, også til træningstøj. Det er varmt, nemt at holde rent og oplagt at bruge som lag på lag. Gå efter en pullover eller en fleece-hættetrøje med lynlås i fuld længde og en rummelig kængurulomme – så har du en ny favorit i din garderobe.



Hvis du kender et barn, som er begyndt at udforske deres sportslige side, så overvej at købe sko, der kan bruges både til sport og hverdag. Sko med gummisåler giver ekstra greb, og åndbart mesh kan hjælpe med at holde fødderne afkølede. Og sko med en justerbar strop hjælper med at holde fødderne sikre, uanset om børnene dribler hen af basketballbanen, løber ned af fodboldbanen eller klatrer rundt på legepladsen.