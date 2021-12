Bra By Trina: Sports-bh-mode

Denne sports-bh er virkelig stilfuld og velsiddende, og den får mig til at føle mig ret feminin. Jeg ville helt sikkert have det her på i en klub. Ville folk overhovedet bemærke, at det var en sports-bh? Jeg har valgt at matche den med en ternet nederdel med pailletter, men den ville se lige så fantastisk ud med et par jeans eller leggings.

Jeg kan heller ikke forstå, at denne bh er med let støtte, for jeg føler mig virkelig støttet i den *laver en lille hoppetest*. Brysterne hopper ikke ud, og den føles super åndbar".