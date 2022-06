Bra By Trina: Et brev til mit yngre jeg

Kære lille Tri

Kan du huske, da du havde drengetøj på i et forsøg på at skjule din krop? Og du hævdede, at det var, fordi du bare "elskede drengepige-stilen". Eller hvad med den gang på en ferie for næsten 18 år siden, hvor du i badedragt dækkede dig selv til med et håndklæde og insisterede på, at du frøs, selvom det var over 20 grader varmt? Hvem prøvede du at narre?

Jeg forstår det godt, for lige nu udvikler din krop sig på en måde, du ikke helt forstår. Så jeg ville skrive til dig, så du kan få lidt ekstra omsorg og bekræftelse i en proces, der føles ubehagelig.

For det første skal du vide, at du vil opleve øjeblikke, hvor du føler, at du vil ud af din krop. Du vil føle dig mere sårbar, når der kommer ny kropsbehåring, nye kropslugte, dine bryster bliver større, og dine former kommer endnu mere frem. Men hør mig nu højt og tydeligt: Puberteten er en af de mest naturlige ting, vi går igennem, så vi kan vokse.

Din krop har aldrig forrådt dig!