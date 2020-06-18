Bliv stærkere med eksentriske bevægelser

Det er ikke kun squats – de fleste bevægelser kan gøres excentriske. Prøv med push-ups: Du skal bare fokusere på at gøre sænkningsfasen rigtig langsomt og komme tilbage til udgangsposition i normalt tempo. Når du integrerer den excentriske del af en push-up, vil du kunne mærke, at dine core- og stabiliserende muskler aktiveres i meget højere grad, hvilket hjælper på overkompensering eller svagheder. Det er en af mine yndlingsbevægelser til mine klienter, fordi det faktisk hjælper dem med at udføre flere og stærkere push-ups. Normalt kan folk ret hurtigt lave 10 reps, men hvis man inkorporerer excentriske bevægelser, vil 10 af de samme reps føles meget svære og ens din styrke øges hurtigere.



Hold øje med mine workouts for excentrikere, eller du kan også prøve at gøre det selv, når der er push-ups eller squats i en øvelse – prøv at gøre dem excentriske ved at udføre dem på 3 eller 4 sekunder. Du vil kunne mærke, at når du fokuserer på den excentriske bevægelse bruges de samme muskler på en helt anden måde.