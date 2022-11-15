Sådan får du mere søvn i tredje trimester, ifølge eksperter

Gravide får ofte det uopfordrede råd (sammen med et lille blink) om "at sove, mens du kan." Okay ... men hvad nu hvis du virkelig ikke kan?

Graviditet medfører store fysiologiske og psykologiske forandringer, der er alt andet end beroligende. Maven vokser og vokser, hvilket sikkert gør dig dårligt tilpas, hormoner sender din kropstemperatur i vejret, og du har måske andre "sjove" bivirkninger som kvalme og halsbrand, siger læge Amanda Williams, der er certificeret gynækolog i Oakland, Californien, og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother. Når du kombinerer det med den ekstra stress og angst, der ofte følger med at skabe et nyt lille liv, er det ikke underligt, at forskning viser, at næsten 80 procent af kvinder lider af søvnløshed i tredje trimester.

Men søvn er den ultimative restitution, især når din krop arbejder i døgndrift for at udvikle et andet liv, siger læge Safia Khan, der er specialist i søvnforstyrrelser ved UT Southwestern Medical Center i Dallas. Find ud af, hvordan du får mere søvn, uanset om det er fysiske eller psykiske udfordringer, der holder dig vågen.