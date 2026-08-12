  1. Basketball
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
    4. /
  4. Shorts

Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Basketball Shorts

(9)
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
39,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
24,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
74,99 €
Jordan
Jordan Dri-FIT Diamond Web-Shorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Dri-FIT Diamond Web-Shorts (ältere Kinder)
44,99 €
Jordan
Jordan Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Jordan
Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
37,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Brasilien Mesh Diamond Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Jordan Essentials
Brasilien Mesh Diamond Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
44,99 €
Jordan
Jordan Tie-Dye Mesh-Shorts (ältere Kinder)
Jordan
Tie-Dye Mesh-Shorts (ältere Kinder)
49,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Dri-FIT Y2K Shorts (ältere Kinder)
Jordan Quai 54
Dri-FIT Y2K Shorts (ältere Kinder)
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Bike Shorts für ältere Kinder
Jordan Sport
Dri-FIT Bike Shorts für ältere Kinder
30 % Rabatt