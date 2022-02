Yoga für Herz-Gesundheit: Was sind die Vorteile?

Stress kann deinen Körper stark belasten, weil er nicht nur Stresshormone, sondern auch Adrenalin und Cortisol freisetzt, was zu Arterienverengung und Erhöhung des Blutdrucks führen kann. Mit der Zeit können die ständige Hormonausschüttung und der erhöhte Blutdruck dein Risiko für Herzerkrankungen erhöhen. Weitere Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko beitragen, sind Rauchen und übermäßiges Essen.



Generell kann Bewegung helfen, Stress abzubauen. Zum Beispiel können Läufer:innen – und alle, die andere moderate bis intensive aerobe Übungen machen – ein so genanntes Runner's High erleben. Dieses Wohlgefühl ist das Ergebnis eines erhöhten Endorphinspiegels, d. h. der chemischen Substanzen in deinem Gehirn, die die Stimmung heben und bei der Schmerzlinderung helfen. Aber auch entspanntere Übungen wie Yoga können eine Vielzahl von Vorteilen für deine geistige Gesundheit mit sich bringen.



Während einer Yogastunde wirst du möglicherweise dazu aufgefordert, deine Augen zu schließen und auf deine Atmung zu achten. Still zu sitzen und im Hier und Jetzt zu sein, während du tief ein- und ausatmest, kann dir helfen, den Stress, den du am heutigen Tag oder am Vortag erlebt hast, loszulassen und dich ruhiger zu fühlen.



Für weitere Tipps, sieh dir auch 9 Yogaposen gegen Stress an.