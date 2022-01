Ist Yoga Cardio-Training oder Krafttraining?

Die Vorteile von Yoga können weitreichend sein und Yoga kann eine effektive Methode sein, um deine sportliche Performance zu verbessern. Eine im Jahr 2016 im International Journal of Yoga veröffentlichte Studie stellte bei den Teilnehmer:innen nach 10 Wochen regelmäßigem Yoga Verbesserungen in Flexibilität und Gleichgewicht sowie eine größere Gelenkmobilität und einen höheren Bewegungsradius (range of motion, ROM) fest.



Yoga kann auch vorteilhaft für die geistige Gesundheit und das Stressmanagement sein. Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 kann Yoga bei der Reduzierung von Stress, Angstzuständen, Depressionen und chronischen Schmerzen hilfreich sein, für einen besseren Schlaf sorgen und das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern. Neben den Vorteilen in Sachen Kardio und Kraft gehören zum Yoga oftmals auch tiefes Atmen und Meditation.



Die Forschung zu Yoga als physische Aktivität ist uneindeutig. Das heißt, es gibt noch keinen abschließenden Beleg, ob sich durch Yoga auch wirklich deine Fitness verbessern lässt.



Eine im Jahr 2007 in BMC Complementary and Alternative Medicineveröffentlichte klinische Studie kam zu dem Ergebnis, dass Yoga wenig anstrengender physischer Aktivität entspricht und nicht ausreichend ist, um die kardiovaskuläre Fitness zu steigern.



Jedoch haben Studien gezeigt, dass Yoga Indikatoren für die kardiorespiratorische Fitness verbessert. Eine im Jahr 2013 veröffentlichte systematische Auswertung in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine kam zu dem Schluss, dass Yoga dazu beitragen kann, den Blutdruck zu senken. Dieser ist ein wichtiger Indikator für die kardiovaskuläre Fitness.



Da Yoga ein übergeordneter Begriff ist, bleibt die Forschung uneindeutig. Wie du Yoga praktizierst, also Intensität, Art und Häufigkeit, bestimmen, welche Vorteile du daraus ziehen kannst. Idealerweise solltest du unterschiedliche Yoga-Praktiken mit anderen physischen Aktivitäten kombinieren, damit du die besten Ergebnisse für deine Herzgesundheit und einen kräftigen Körper erzielen kannst.



