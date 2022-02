Wann werden Workout-Resultate tatsächlich erkennbar?

Sieht dein Trainingsplan Bodybuilding und Muskelaufbau vor, solltest du wissen, dass es einige Zeit dauern kann, bis Ergebnisse sichtbar werden. Es handelt sich dabei um einen physiologisch komplexen Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Das bedeutet, Geduld, Durchhaltevermögen und regelmäßiges Training sind notwendig.

Als Beispiel dient diese randomisierte, kontrollierte Studie aus dem Jahr 2017, die im European Journal of Applied Physiology erschien. Dabei untersuchten Forscher:innen, wie lange es dauert, bis untrainierte Trainingsanfänger:innen Muskeln aufbauen. Die Teilnehmer:innen trainierten vier Wochen lang zweimal pro Woche mit zunehmend schwereren Gewichten pro Session. Nach vier Wochen kam es zwar zu einem Muskelwachstum, das aber so minimal war, dass es nur per Ultraschall zu erkennen war.

In einer Studie aus dem Jahr 2016, die im International Journal of Exercise Science erschien, wurde auch untersucht, wie schnell es bei trainierten Personen zu einer Muskelhypertrophie (also zu Muskelwachstum) kommt. Nachdem sie acht Wochen lang an drei Tagen pro Woche trainiert hatten, nahm die Muskelmasse der Teilnehmer:innen um etwa zwei Prozent zu.

Wahrscheinlich fängt der Körper aber erst nach zwölf Wochen konsequenten Trainings so richtig an, Muskeln aufzubauen. Eine Studie aus dem Jahr 2012, die im Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass es im Durchschnitt drei Monate dauert, bis eine deutliche Zunahme der Muskelmasse zu verzeichnen ist.

Aus den oben genannten Untersuchungen geht also hervor, dass dein Körper bereits nach vier Wochen anfängt, Muskelmasse aufzubauen – vorausgesetzt du trainierst konsequent. Jedoch kommt es erst nach drei Monaten zu tatsächlich sichtbarem Muskelwachstum. Wusstest du, dass Gewichtheben allein nicht die besten Ergebnisse bringt? Es gibt drei weitere wichtige Faktoren, die die Muskelhypertrophie beeinflussen können.