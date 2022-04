Wie Sport vom Klimawandel beeinflusst wird – aus der Perspektive eines Sportlers und eines Wissenschaftlers

Was verbindet einen führenden Umweltbiologen und eine legendäre Marathonläuferin? Ihre Leidenschaft für den Umweltschutz. In dieser Folge bringt Moderatorin Jaclyn Byrer zwei ganz eigene Perspektiven zusammen, die beide dasselbe Ziel haben: Unseren Planeten zu schützen, damit wir alle eine Zukunft haben. Zunächst erklärt uns Wissenschaftler M. Sanjayan, CEO von Conservation International, in welchem Zustand sich unser Klima befindet. Und er erläutert, warum Athlet:innen unabhängig von ihrem Sport oder von dem Ort, an dem sie trainieren, von Umweltveränderungen betroffen sind, welche Auswirkungen die Auswahl unserer Lebensmittel hat und mit welchen einfachen Schritten man etwas für die Zukunft tun kann. Dann erzählt uns die langjährige Nike Athletin Joan Benoit Samuelson, wie sie in Jahrzehnten intensiven Laufens gezwungen war, sich an schlechte Luft und ungewöhnliches Wetter anzupassen. Das hat sie dazu gebracht, sich bei lokalen Klimainitiativen zu engagieren. Beide wagen einen hoffnungsvollen Blick auf Möglichkeiten, wie man die Natur weiter genießen kann und wie alle beim Wettlauf gegen den Klimawandel aktiv werden können.