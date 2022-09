Die 7 besten Brustmuskelübungen mit Widerstandsband – erklärt von Coaches

Von Bankdrücken bis hin zu Push-ups gibt es unendlich viele Möglichkeiten, deine Brustmuskulatur zu trainieren. Aber hast du es schon mal mit Widerstandsbändern probiert?

Laut der National Academy of Sports Medicine können Widerstandsbänder genau wie freie Gewichte oder Geräte dabei helfen, Kraftausdauer, Explosivkraft, Gleichgewicht, Flexibilität und Beweglichkeit zu verbessern sowie den Muskelumfang und deine Kraft zu steigern.

"Bänder sind leicht, lassen sich überallhin mitnehmen und ermöglichen es dir, eine Übung intensiver auszuführen und dabei das Verletzungsrisiko gering zu halten", so Noam Tamir, Kraft- und Konditionstrainer. "Durch die Verwendung von Bändern bei Bodyweight-Übungen werden zudem die Muskeln stärker aktiviert und auch die Core- und die stabilisierenden Muskeln sind gefragt."

Widerstandsbänder gehören zu den vielseitigsten und nützlichsten Trainings-Equipments. Um deinen Progress (in Hinblick auf Kraft und Muskelumfang) zu sehen, musst du bei deinen Übungen mit Widerstand arbeiten, um den Schwierigkeitsgrad zu steigern.

"Bänder sorgen auch für einen anpassenden Widerstand, was bedeutet, dass der Widerstand am Ende der Bewegung am größten ist – und am geringsten, wenn du zum Ausgangspunkt zurückkehrst", so Mathew Forzaglia, NFPT-zertifizierter Personal Trainer. Beim Bankdrücken mit einem Widerstandsband beispielsweise hast du unten in der Bewegung den geringsten und oben den höchsten Widerstand. "Dies ist eine großartige Technik zum Aufbau von Kraft und explosiver Power", so Forzaglia.

Widerstandsbänder haben nicht nur einen positiven Effekt auf das Training, sondern lassen sich überallhin mitnehmen und können bei fast jeder Übung in jeder Umgebung eingesetzt werden – gelegentlich ist einfach ein wenig Kreativität gefordert. Sie können sogar vor und nach dem Workout genutzt werden.

Widerstandsbänder sind ein erstklassiges Tool zum Dehnen und für die Mobilität, weshalb du sie auch beim Warm-up einsetzen kannst", so Forzaglia weiter. "Sie ermöglichen mehr Übungsvariationen und sind wirklich einfach in ihrer Handhabung."

Bist du bereit, einige Brustmuskelübungen mit Widerstandsbändern in deine Workout-Routine aufzunehmen? Dann probier die folgenden Übungen von Tamir und Forzaglia aus. "Wir möchten Übungen möglichst effektiv gestalten, weshalb wir uns auf Übungen mit kontinuierlicher Muskelüberlastung konzentrieren", so Forzaglia. "Diese Übungen trainieren die Brustmuskeln aus allen Winkeln und du musst das Band nirgends verankern. Du kannst einfach dein eigenes Körpergewicht verwenden, was die Handhabung sehr einfach macht."

Du kannst für ein umfassendes Brustmuskel-Workout mit Widerstandsband alle Übungen durchführen oder einige davon auswählen, wenn du neben der Brust auch noch andere Körperbereiche trainierst.