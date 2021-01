Das verraten dir deine Gefühle über dich selbst

Zuhören

Ganz wichtig: Sei nicht so streng zu dir selbst. "Es ist OK, wenn es dir nicht gut geht. Das ist der erste Schritt zu einem bewussteren Umgang mit deinen Emotionen", erklärt Falsone.



Versuch, dir bis zu einem gewissen Grad nicht zu viele Gedanken über deine Emotionen zu machen. "Wir müssen uns nicht auch noch Stress machen, weil wir momentan gestresst sind", so Dr. Duckworth. Um den Schneeballeffekt zu stoppen, solltest du angenehme Emotionen aktiv kanalisieren. Duckworth macht dies mit einer 30-sekündigen Übung, bei der sie sich an drei positive Dinge aus den vergangenen 24 Stunden erinnert. "Das können große oder ganz kleine Dinge sein", erklärt sie. "Normalerweise konzentrieren wir uns nämlich auf die negativen Dinge. Der Mensch hat sich so entwickelt, dass er immer nach möglichen Bedrohungen am Horizont Ausschau hält. Mit dieser Übung aber lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir vielleicht übersehen könnten." Versuch, diese Übung jeden Morgen nach dem Aufstehen zu machen.



Puddicombe hat seine eigene Routine, die ihm hilft, das zu verinnerlichen, was die Buddhisten "Liebende Güte" nennen. "Dabei denke ich an einen Menschen, der mir am Herzen liegt", sagt er. "Vor meinem geistigen Auge sitzt dieser Mensch an seinem Lieblingsort. Immer, wenn ich ausatme, stelle ich mir vor, wie er immer gesünder, glücklicher und entspannter aussieht. Wenn ich mich auf sein Glück konzentriere, entsteht eine Freude und Verbindung, die mir vielleicht gefehlt hat." Übungen wie diese, so Puddicombe, können dich auch zum positiven Handeln bringen. "Viele meinen, Meditieren sei eine Flucht vor dem Leben. Es ist aber genau das Gegenteil: Du gehst bewusst aufs Leben zu und bringst diese innere Einstellung auch in deinen Alltag zurück."



Abschließend hat Dr. Cacioppo noch einen einfachen Ratschlag, der alles, was oben beschrieben wurde, vereint: "Sei dein eigener bester Freund." Ein bester Freund oder eine beste Freundin ist meistens ein Mensch, der dich stärkt, unvoreingenommen ist und dich in jeder Hinsicht unterstützt – egal, was du fühlst. "Warum behandeln wir uns also nicht selber so?", fragt Dr. Cacioppo.



Und nachdem du jetzt so einiges zum Thema Emotionen erfahren hast, sollte die nächste Frage lauten: "Warum fängst du nicht heute damit an?"