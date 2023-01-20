5 warme Nike Hoodies für den Winter

Du bist auf der Suche nach einem strapazierfähigen Hoodie, der schön warm hält? Dann sind die Hoodies der Nike Therma-FIT ADV-Reihe genau das Richtige für dich. Innovative Materialien mit wärmeregulierender Technologie speichern die Körperwärme, während sie gleichzeitig ein Überhitzen verhindern.

Von Fleece-Hoodies im Crop-Style mit enganliegendem Saum bis hin zu High-Performance-Trainingsstyles mit seitlichem Reißverschluss für individuelle Belüftung – bei Nike findest du eine Vielzahl von Hoodie-Styles mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Egal für welchen Style du dich entscheidest, jeder Hoodie dieser Kollektion wurde für warmen Tragekomfort entwickelt.

Für Athlet:innen, die nachhaltige Styles suchen, ist der Nike Forward Hoodie eine gute Wahl. Sweatshirts der Nike Forward Linie bestechen nicht nur durch Nike Therma-FIT ADV-Technologie, sondern wurden auch mit der neuesten Materialinnovation von Nike gefertigt.

Für Nike Forward wird ein effizientes Nadelstanzverfahren anstatt traditioneller Strick- und Webprozesse angewendet. Die daraus gefertigten Kleidungsstücke sind gemütlich, weich und isolierend und hinterlassen aufgrund der Verwendung von Recyclingmaterialien gleichzeitig einen kleineren CO2-Fußabdruck. Bei der ersten Kollektion werden durchschnittlich 75 Prozent weniger Kohlendioxid produziert als bei standardmäßigen Strickmaterialien.