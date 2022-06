Bringt es Vorteile ein, nach einem Workout in die Sauna zu gehen?

"Immer wenn du die Zirkulation von sauerstoffreichem Blut erhöhst, wird sich die kardiovaskuläre Funktion verbessern", so Gallucci.

Tatsächlich besagt eine im Jahr 2019 in der Zeitschrift Complementary Therapies in Medicine veröffentlichte Studie, dass die Veränderungen, die dein Herz erfährt, wenn du in einer Sauna sitzt, vergleichbar mit denen während eines kurzen, mittelmäßig intensiven Kardioworkouts sind.

"Wir sehen, dass sich die allgemeine Herzfrequenz und Körpertemperatur erhöhen und sich auch der Blutdruck verbessert sowie die Blutzirkulation im Gewebe", so Shawn M. Houck, D.P.T., vom Vorstand zertifizierter Klinikspezialist für Sportphysiotherapie und Klinikdirektor bei Physical Therapy Central.

All diese Auswirkungen können dazu beitragen, das Risiko für Herzerkrankungen und Bluthochdruck (Hypertonie) zu senken. Die Ergebnisse einer im Jahr 2015 in der Zeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlichten Studie mit 2.300 finnischen Männern zeigen, dass das Risiko an einer Herzerkrankung zu sterben unter den Teilnehmern, die angaben, zwei- bis dreimal pro Woche eine Sauna zu besuchen, 27 Prozent geringer war als unter denen, die angaben, nur einmal pro Woche in die Sauna zu gehen.

Allerdings solltest du vor einem Saunabesuch immer Rücksprache mit deiner Ärztin oder deinem Arzt halten, um sicherzugehen, dass du keinem Risiko für mögliche Herzkomplikationen ausgesetzt bist.