Die Vor- und Nachteile eines Workout-Streaks

Dein Körper wird in der gewählten Aktivität zwar immer besser, doch gleichzeitig haben die ständigen Wiederholungen auch Nachteile. Du kannst schnell in die Falle von "zu viel, zu schnell, zu intensiv" geraten. Und wenn du dann noch auf regelmäßige Regenerationstage verzichtest, steigt das Risiko von Erschöpfung und Verletzungen, erklärt Cowan. Das gilt umso mehr, wenn dein Körper am Anfang noch nicht ausreichend auf die Aktivität vorbereitet ist, wenn du also zum Beispiel völlig untrainiert mit einer "30 Tage – 30 Push-ups"-Challenge startest. Und dann gibt es noch das Problem mit Trainings-Plateaus: Dein Körper merkt schnell, was du vorhast. Ihm fehlen die Herausforderungen und er passt sich nicht weiter an. Meist dauert es etwa drei bis fünf Wochen, bis du so ein Plateau erreichst. Denk also daran, wenn du Workout-Streaks für mehrere Wochen planst, was bei dieser Trainingsform nicht ungewöhnlich ist.



Neben den körperlichen Nachteilen gibt es noch die mentalen Probleme. Wenn du jeden Tag immer wieder dasselbe Workout machst, verlierst du schnell die Lust und Motivation, überhaupt noch etwas zu machen, erklärt Afremow. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du langfristigen Progress machen möchtest.