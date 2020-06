Vergiss dich selbst nicht

Lerne, dich auch um dich selbst zu kümmern. Das war noch nie so wichtig wie jetzt.

Wir alle haben Zeit, uns um uns selbst zu kümmern. Doch viele setzen falsche Prioritäten und verbringen mehr Zeit mit ihren Smartphones als beim Training. Wenn du genau darüber nachdenkst: Könntest du nicht 20, 30 oder 40 Minuten der Zeit erübrigen, die du auf Instagram oder Facebook, im Internet, mit dem Schreiben von Nachrichten oder mit anderen Ablenkungen verbringst?



Wenn du also mal wieder nicht zum Trainieren gekommen bist, sag nicht "Ich hatte keine Zeit", sondern "Ich hatte andere Prioritäten". Damit bekommst du die Kontrolle zurück, denn du kannst das Training jederzeit zu deiner Priorität machen. Die Zeit für dein Training darf einfach keine Verhandlungssache mehr sein. Bevor du deine Arbeit oder deine Kinder über die Zeit für dein Workout stellst, denk an Folgendes: Du tust niemandem einen Gefallen, wenn du nicht auch einmal an dich denkst. Training hat nachweislich einen positiven mentalen und physischen Effekt und macht dich dadurch zu einem besseren Mitarbeiter oder zu einem besseren Vater oder einer besseren Mutter. Du wirst zu einer besseren Version von dir selbst.



Um deine Einstellung und damit dein Leben zu ändern, musst du dich selbst lieben und auch an dich selbst denken. Sag dir selbst: "Ich bin wichtig. Ich bin es wert. Heute nehme ich mir die Zeit, die ich normalerweise auf Instagram verbringe, und trainiere stattdessen." Auf lange Sicht ist das erfüllender als herauszufinden, was deine alten Kollegen oder irgendein Instagram-Star den Tag über gemacht haben. Versprich dir selbst, dass du dir morgen diese Zeit für dich selbst nimmst. Du hast es dir verdient.