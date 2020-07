Die Sachen, die Kinder gerne essen, enthalten meist viel Zucker und Konservierungsstoffe, erklärt Feit. Und es ist auch völlig OK, ab und zu mal eine Tüte Chips oder ein paar Kekse zu essen (das gilt übrigens auch für Eltern!), aber Kinder sollten sich im Großen und Ganzen möglichst gesund ernähren. Verzichte dabei aber auf eine Einteilung in "gute" und "schlechte" Nahrungsmittel, denn das könnte zu Essstörunge führen. Versuch lieber, das Lieblingsessen deiner Kinder selber zu kochen. Dann weißt du, was drin ist. "Kinder lernen dadurch nicht nur, Essen in einem breiteren Kontext wahrzunehmen, sie haben dazu in der Küche noch viel Spaß mit dir und entwickeln eine positive Einstellung zum Essen", fügt Feit hinzu.



Probier die folgenden Rezepte zu Hause aus. Mit ihren gesunden Kohlenhydraten sind sie perfekt für junge Körper, die sich noch im Wachstum befinden. Es geht nicht darum, Kindern ihr Lieblingsessen vorzuenthalten. Sie sollen vielmehr lernen, dass man leckere Snacks mit gesunden Zutaten zu Hause auch selber machen kann.