Übermenschliche Kräfte

Coaching
Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2021

Von Nike Training

Übermenschliche Kräfte

Bündel deine inneren Superhelden und hilf deinen Kindern zu erkennen, wie stark sie wirklich sind.

Mach dich bereit für ein sehr lustiges und verrücktes Krafttraining für die ganze Familie. Ihr werdet alles benutzen, was ihr zu Hause zur Verfügung habt – also sucht nach kreativen Hilfsmitteln, um eure übermenschlichen Kräfte zu zeigen.

Jetzt werden eure Muskeln auf die Probe gestellt. Dieses schnelle, intensive Workout enthält ein paar Überraschungen und bietet der ganzen Familie die Gelegenheit, ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Superhelden sind nichts gegen euch.

Power-Up Your -Moves

Bei diesem kraftorientierten Workout werden alle gute Laune bekommen. Sucht im Haus nach Dingen, die etwas schwerer sind und sich gut heben lassen. Volle Wasserflaschen, der Wäschesack, kleine Geschwister oder Haustiere eignen sich prima! Wenn ihr soweit seid, beginnt mit dem beschriebenen Workout.

Bestimmt bei den Push-ups und Squats eine Person aus der Familie, die ihre übermenschliche Stärke unter Beweis stellen soll. Sie führt die Bewegungen weiter aus, während der Rest der Familie verschiedene Hilfsmittel als zusätzliche Gewichte auswählt. Kann Mama einen Push-up mit dem Hund auf dem Rücken machen? Kann das Nesthäkchen bei Kniebeugen den Wäschesack heben?

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Bestimmt bei den Push-ups und Squats eine Person aus der Familie, die ihre übermenschliche Stärke unter Beweis stellen soll. Sie führt die Bewegungen weiter aus, während der Rest der Familie verschiedene Hilfsmittel als zusätzliche Gewichte auswählt. Kann Mama einen Push-up mit dem Hund auf dem Rücken machen? Kann das Nesthäkchen bei Kniebeugen den Wäschesack heben?

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Ursprünglich erschienen: 27. Januar 2021

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