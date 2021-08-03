Trainerin Courtney Banghart erklärt, was du tun kannst, wenn du ausgeschlossen wirst

Frag den Coach: "Wie gehe ich damit um, wenn mein Team mich ausschließt?"
Coaching
Er ist der einzige asiatischer Spieler – und seine Teamkollegen sind nicht besonders inklusiv. Coach Courtney Banghart möchte helfen.
Frag den Coach liefert dir Tipps und Ratschläge, die dich dabei unterstützen, dein Spiel aufs nächste Level zu bringen.
F:
Hallo Coach,
Ich bin in einem Baseballteam, habe aber das Gefühl, dass ich nicht wirklich Teil des Teams bin. Ich bin der einzige asiatische Spieler. Es scheint, als ob die anderen Kinder mich nicht sehen, es sei denn, ich spiele gut. Im Bus zu den Spielen sitze ich alleine. Sie haben Insider-Witze und Gruppenchats, und sie hängen am Wochenende ohne mich herum. Ich weiß das, weil sie während des Trainings darüber reden. Sie machen sogar ziemlich unsensible Witze. Nicht über mich persönlich, aber trotzdem. Darunter leiden mein Vertrauen und meine Leistung. Ich möchte dabei sein (und gemeinsam eine Meisterschaft gewinnen, weil ich denke, dass wir das können!). Wie kann ich meinen Platz im Team finden, wenn ich mich nicht willkommen fühle?
Der ausgestoßene Teamkollege
17-jähriger Baseballspieler
A:
Es gibt so viel, was ich dazu sagen will.
Aber wir müssen bei den unsensiblen Witzen beginnen, nicht wahr? Denn das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung aus vielen ethischen Gründen. Aber da ich Trainerin bin und du ein Spieler bist, der um Hilfe bittet, werde ich primär darüber sprechen, warum es für dein Team nicht in Ordnung ist.
Die besten Teams sind vernetzte Teams. Sie schaffen eine Kultur, in der sich jede:r Einzelne um das Ganze kümmert, und das Ganze um jede:n Einzelne:n. Spott oder sarkastische Sprüche über Hautfarbe, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung oder sozioökonomischen Hintergrund schadet dieser Kultur, auch wenn das Ziel des Spottes gar nicht im Raum ist.
Das gilt auf jeder Ebene, in jedem Sport. Ich coache NCAA-Basketball, und ich kann dir aus erster Hand sagen, dass, wenn sich jemand in meiner Umkleidekabine unbeliebt oder missachtet fühlt, das Team weniger zusammenhält und das Spiel darunter leidet. Schon bald fangen gegnerische Teams an, diese Risse im Team zu erkennen und auszunutzen.
Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie wichtig unser Teamgeist ist, müssen wir die Verantwortung dahinter verstehen, Teil eines Teams zu sein und das Miteinander in der Umkleidekabine respektieren. Egal, was da draußen passiert, wenn wir mit unseren Teamkolleg:innen in der Umkleidekabine sind, können wir ehrlich und verletzlich sein. Dieses Vertrauen ermöglicht es allen Arten von Menschen, als Einheit zusammenzuarbeiten. Das hat wirklich viel Kraft – und ist wirklich einzigartig im Mannschaftssport. Es tut mir leid, dass dein Team das noch nicht verstanden hat. Aber ich versichere dir, dass es möglich ist. Ich weiß es aus Erfahrung.
Ich bin so weiß, wie man nur sein kann. Ich bin nicht nur weiß, ich komme aus New Hampshire. Und fast mein gesamtes Team besteht aus Schwarzen Spielern. Ich kann nicht vorgeben zu wissen, wie es ist, in unserer Gesellschaft Schwarz – oder asiatisch – zu sein.
Aber das ist einer der großen Gründe, warum Inklusivität für mich immer oberste Priorität hatte. Da ich Frauen coache, die unter rassischer Ungerechtigkeit leben, ist es meine Aufgabe, ehrliche, offene Gespräche zu führen, die manchmal sogar außerhalb meiner Komfortzone liegen. Ich führe diese Gespräche mit meinem Team zu Beginn jeder Saison. Und ich spreche während der gesamten Saison jeden Vorfall an, bei dem jemand ausgeschlossen wird. Ausnahmslos jeden.
Ich kann dir ein Beispiel nennen: Ich trainierte in Princeton, als Colin Kaepernick während der Hymne vor den NFL-Kickoffs zu knien begann. Als es an der Zeit war zu entscheiden, wie mein Team reagieren würde, wusste ich, dass es wichtig war, dass alle gesehen und gehört werden.
Die besten Teams sind vernetzte Teams. Sie schaffen eine Kultur, in der sich jede:r Einzelne um das Ganze kümmert, und das Ganze um jede:n Einzelne:n.
"Wenn du Teil eines Teams bist", sagte ich ihnen, "musst du zwei Dinge tun. Du musst mit Bedacht sprechen und mit Bedacht zuhören." Also gingen wir im Kreis herum und teilten einander mit, was wir dachten und fühlten. Jede verwendete "ich"-Sprache, wie "Ich fühle das" oder "Ich habe das erlebt". Und niemand war Zuschauer. Wir teilten unsere Erfahrungen miteinander, eine nach der anderen.
Beim nächsten Spiel kniete fast die Hälfte der Mannschaft. Und wir alle fühlten uns immer noch verbunden, obwohl wir unterschiedliche Ansichten hatten. Wir waren alle Teil dieses unbequemen Themas. Wir waren miteinander verwundbar. Wir wussten, woher jede von uns kam, und wir ließen uns nicht von unseren Unterschieden trennen. Ein schwieriges Gespräch kann ein Team näher zusammenbringen, anstatt es auseinanderzutreiben. Ich habe gesehen, dass es immer wieder passiert. Ich wünschte, ich könnte mehr Geschichten erzählen, aber die müssen in der Umkleidekabine bleiben.
Zurück zu deiner Situation. Es ist offensichtlich, dass ein ernstes Gespräch stattfinden muss. Aber ich werde dich nicht bitten, es zu beginnen. Einen 17-Jährigen zu bitten, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden, ist einfach nicht fair. Jemanden, der basierend auf rassistischen Vorurteilen ausgeschlossen wird, um eine Problemlösung zu bitten, ist ganz besonders unfair.
Ich möchte dich bitten, dass du deine Coaches miteinbeziehst. Sie sind da, um dich zu unterstützen, vor allem in solch einer Situation. Du musst den mutigen ersten Schritt tun, um sie wissen zu lassen, was los ist und wie du dich fühlst. Wenn sie halbwegs kompetent sind, werden sie in Aktion treten. Ich weiß, wenn jemand in meinem Team andere Spieler:innen ausschließt, würde ich es so schnell wie möglich ansprechen wollen.
Natürlich besteht immer die Gefahr, dass dein Trainer an dieser Stelle versagt. Wenn das der Fall ist, kann ich dich zumindest daran erinnern: Es gibt Teams da draußen, die Vielfalt feiern. Es gibt Teams, in denen die Spieler einander mögen und vertrauen. Und ich glaube, dass du früher oder später Teil eines solchen Teams sein wirst. Du hast es verdient.
Coach Banghart
Courtney Banghart ist leitende Damen-Basketball-Coachin an der University of North Carolina in Chapel Hill. Zuvor war sie Head Coach an der Princeton University, wurde 2015 zum Naismith National Coach of the Year ernannt und arbeitete 2017 als Assistenzcoachin für die US-amerikanische U23-Damen-Nationalmannschaft im Basketball. Banghart, eine Top-Spielerin in Dartmouth, stellte den bislang ungebrochenen Ivy-League-Rekord für Dreier in einer Karriere auf. Banghart ist Vorstandsmitglied der Women’s Basketball Coaches Association und Mitglied des NCAA Women’s Basketball Oversight Committee.
Fotos: Jayson Palacio
Mach mehr aus deinem Training
In der Nike Training Club App findest du weitere Expertentipps zu Themen wie Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration und Schlaf.
Mach mehr aus deinem Training
In der Nike Training Club App findest du weitere Expertentipps zu Themen wie Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration und Schlaf.