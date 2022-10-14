Profis erklären: So wird Volleyball gespielt

Die wichtigste Regel: Der Ball darf auf deiner Seite des Netzes den Boden nicht berühren. Jede Mannschaft hat bis zu drei Ballkontakte, bevor der Ball über das Netz gespielt werden muss, erklärt Hailey Harward, Profi-Beachvolleyballerin und zweimalige NCAA-Meisterin.

Belén Castillo, ehemalige Hallenvolleyballerin an der University of California, Berkeley, und Beachvolleyballerin an der University of Southern California (die im Sommer 2023 in die Professional Tour wechselt), fügt hinzu, dass die Spieler:innen den Ball nicht zweimal hintereinander berühren dürfen und dass der Ball innerhalb der Begrenzungslinien des gegnerischen Feldes auf dem Boden aufkommen muss, damit ein Punkt erzielt wird.

Die Anzahl der Spieler:innen auf dem Spielfeld hängt davon ab, ob es sich um ein Beachvolleyballspiel oder ein Hallenspiel handelt. Beim Hallenvolleyball spielen sechs gegen sechs.

Beim Beachvolleyball sind die Regeln zwar ähnlich, aber die Aufstellung ist anders. Gespielt wird zwei gegen zwei und das Spielfeld ist kleiner als ein Hallenvolleyballfeld, so Harward.

Auch die Punkte werden anders gezählt. Hallenspiele werden normalerweise mit drei Gewinnsätzen entschieden. Wenn der Spielstand unentschieden ist (weil beide Teams jeweils zwei Sätze gewonnen haben), wird nach dem vierten Spiel ein fünftes bis 15 Punkte gespielt

Beim Beachvolleyball wird laut Harward statt bis 25 nur bis 21 Punkte gespielt. Die Entscheidung fällt mit zwei Gewinnsätzen, wobei der dritte bis 15 Punkte gespielt wird. Außerdem wechseln die Spieler:innen beim Beachvolleyball alle sieben Punkte die Seiten, damit wegen der Wetterverhältnisse wie Wind oder Sonne Fairness garantiert wird.