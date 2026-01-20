So geht man optimal mit Muskelkater nach einem Workout um – erklärt von Expert:innen

Auch wenn manch eine:r eine Faszienrolle nach dem Workout anwenden mag, um Muskelbeschwerden zu lindern, ist die Effizienz eines solchen Vorgehens wissenschaftlich nicht einwandfrei belegt, erläutert Lynn Millar, Ph.D., P.T. und Leiterin der Fakultät für Physiotherapie an der Winston-Salem University.

"Die Forschung hat schlicht und ergreifend keine Nachweise dafür hervorgebracht, dass der Einsatz einer Faszienrolle einen Einfluss auf den normalen Heilungsprozess hat, der Teil des Muskelwachstums ist, oder dass dies Muskelkater verringert und so die Leistung steigert", so Lynn.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Faszienrollen nur Schall und Rauch sind. Forscher:innen kamen in einer Ausgabe des Journal of Sports Science & Medicine im Jahr 2021 zu dem Schluss, dass Faszienrollen vor einem Workout zusammen mit dynamischem Dehnen signifikante Effekte auf die Regeneration, vor allem aber auf den Bewegungsradius, haben können. Laut der Mayo Clinic regt der Einsatz von Faszienrollen die Ausschüttung von Myofaszien an. Dabei werden die zähen Membranen an den Muskeln und Gelenken elastischer. Und das macht dich beweglicher.